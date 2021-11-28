اليوم السابع
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ورفع قدرته إلى ألف ميجاواط ..

وزير الطاقة الأردنى: اتفاق مع مصر على تعزيز خط الربط الكهربائى المشترك

الأحد، 28 نوفمبر 2021 01:16 م
وزير الطاقة الأردنى: اتفاق مع مصر على تعزيز خط الربط الكهربائى المشترك شبكة كهرباء - أرشيفية
كتب أحمد جمعة

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قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردنى صالح الخرابشة، الأحد، إن الأردن ومصر اتفقا على تعزيز خط الربط الكهربائي المشترك ورفع قدرته إلى 1000 ميجاوات.

وأضاف، خلال تصريحات صحفية في عمّان مع وزير الكهرباء والطاقة المصري محمد شاكر - نقلتها وسائل إعلام أردنية - أن "التوافق جرى على تبادل الكهرباء بين البلدين على فترات مختلفة وبصفة يومية، مما يعود بالفائدة على الجهتين"، وأضاف الوزير الأردنى: "علاقتنا مع مصر متميزة، حيث إن الربط الكهربائي بين الأردن ومصر بدأ منذ عام 1999، ويوجد تبادل في الطاقة الكهربائية لقدرات تصل إلى 500 ميجا وات، والاتفاق الجديد قد يرفع هذه القدرة إلى 1000 أو 2000 ميجاوات مستقبلا".

وتابع: "من الممكن أن تتمكن الأردن مصر مستقبلا من تبادل الطاقة الكهربائية بين دول الإقليم وربطها ببعضها ومع ودول أخرى مثل أوروبا وغيرها أو من خلال مصر إلى القارة الإفريقية، ما يساعد على تشجيع وتعزيز التعاون بين البلدين".

وعن الربط الكهربائي مع العراق، قال الوزير الأردنى، إن "البنية التحتية مع الجانب العراقي ستكون جاهزة خلال وقت قريب تمهيدا لبدء التبادل الكهربائي مع الأردن ومصر"، متوقعا "إحالة العطاءات مع الجانب العراقي حول الربط الكهربائي خلال 60 يوما".

فيما نقلت وسائل إعلام أردنية عن وزير الكهرباء والطاقة الدكتور محمد شاكر إن "لدى مصر، خطة طموحة للاعتماد على الطاقة المتجددة، للوصول في عام 2035 إلى ما نسبته 42% من قدرات شبكة الكهرباء من الطاقة المتجددة".

وأضاف أن "مصر تسير بخطوط الربط مع دول الجوار وتدرس خط ربط جديد مع أوروبا من خلال الربط مع اليونان وقبرص ومنها إلى أوروبا"، موضحا أن "تقوية الربط مع الأردن يفسح المجال لتبادل القدرات يدعم الرابط مع أوروبا".

 


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