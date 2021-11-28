وزير الصحة البريطانى يأمل أن تكون إجراءات مكافحة متحور أوميكرون "مؤقتة"

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أعرب وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد عن أمله في أن تكون الإجراءات الجديدة المفروضة في مواجهة انتشار متحور أوميكرون "مؤقتة".



وقال جاويد - في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أوردتها صحيفة (الجارديان) البريطانية - إنه ربما تكون هناك حالات إصابة أكثر بالمتحور الجديد، بخلاف الحالتين اللتين تم رصدهما في بريطانيا، لكن الحكومة تبذل ما في وسعها في محاولة وقف انتشاره.



وأضاف "ربما تكون هناك إصابات بالمتحور الجديد أكثر، لذلك عندما أكدنا ظهور الحالتين بالأمس، حالة في إسيكس جنوب شرق إنجلترا وحالة في نوتنجهام بوسط إنجلترا، عكفنا على الفور على التأكد من أننا رصدنا كل المخالطين لهما، ونجري كذلك فحوصا في هاتين المنطقتين".



ورجح وزير الصحة البريطاني احتمالية تقليل المتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون" من فعالية اللقاحات، قائلا "هناك سبب للاعتقاد أنه ربما، وأنا أؤكد على الكلمة ربما، أن هذا البديل قد يجعل لقاحاتنا أقل فعالية، وقد لا يكون كذلك، نحن فقط لا نعرف ما يكفي".



وتابع "سنتعلم جميعا كيفية العيش مع هذه التطورات".



وكان جاويد قد أعلن في وقت سابق من اليوم أن قرار فرض إلزامية ارتداء الكمامات في بريطانيا، سيدخل حيز التنفيذ بداية من بعد غد الثلاثاء، وسيكون على الناس في بريطانيا ارتداء الكمامة في المواصلات العامة والمتاجر، لكن لن يكن عليهم ارتداء الكمامة في البارات والمطاعم والكافيهات.