وزير الزراعة يبحث وضع رؤية متكاملة لمنظومة الأسمدة تنفيذا لتوجيهات الرئيس

كتبت ـ أسماء نصار

عقد اليوم السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا مع قيادات الوزارة المعنية بمنظومة الأسمدة لوضع رؤية متكاملة للأسمدة الازوتية في مصر والقدرة الإنتاجية الحالية وحجم الاحتياجات وكذلك الخريطة السمادية .

بأتى ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال اجتماعه أمس بحضور رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والمسئولين لاستعراض كافة مكونات منظومة الأسمدة في مصر".

أكد القصير خلال الاجتماع، أن المشروعات العملاقة التي تقوم بها الدولة حاليا في استصلاح الأراضي والتوسع الأفقي والحصر التصنيفي سوف تسهم في زيادة الرقعة الزراعية، الأمر الذي يتطلب زيادة الطلب على الأسمدة، وطالب بوضع رؤية شاملة عن الوضع الحالى وتحديد الاحتياجات المستقبلية في ضوء التراكيب المحصولية وذلك نظرا لأهمية الأسمدة بالنسبة للإنتاج الزراعي.

ووجه وزير الزراعة أيضا بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بإتاحة مستلزمات الإنتاج الزراعي بشكلٍ عام، بما يتناسب مع خطط الدولة الحالية والمستقبلية للتوسعات الأفقية والرأسية في الأراضي المستصلحة لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.