وزير الإنتاج الحربى يلتقى رئيس المؤسسة العامة للصناعات العسكرية بالسعودية

كتب زكى القاضى

استقبل المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، المهندس محمد بن حمد الماضي رئيس المؤسسة العامة للصناعات العسكرية بالمملكة العربية السعودية ووفد المرافق، وذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.

أوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي أن هذا اللقاء يأتي على هامش زيارة الوفد السعودي لمصر للمشاركة في المعرض الدولي الثاني للصناعات الدفاعية "EDEX 2021" المقرر عقده بالقاهرة خلال الفترة من 29/11 إلى 2/12/2021، وتم خلال اللقاء مناقشة سبل التعاون المشترك بين الجانبين وإمكانية تبادل الخبرات وتكنولوجيا التصنيع في مختلف المجالات.

وأضاف الوزير "مرسي" أنه تم خلال اللقاء استعراض الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والفنية المتوفرة بالشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى وأهم المشروعات القومية والتنموية التي تقوم بالمساهمة في تنفيذها في مصر، مؤكداً على ضرورة التقارب والتكامل بين الدول العربية في مجال الصناعات الدفاعية وخاصةً بين مصر والسعودية، وثمّن وزير الدولة للإنتاج الحربي مشاركة الجانب السعودي في معرض "EDEX 2021"، مؤكداً من ناحيةٍ أخرى أن مصر تشهد حالة من الاستقرار نتيجة للجهود التي تبذلها الدولة لتعزيز الحالة الأمنية وإجراءات الإصلاح الاقتصادي لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

من جانبه أشاد المهندس محمد بن حمد الماضي رئيس المؤسسة العامة للصناعات العسكرية السعودية بدور وزارة الإنتاج الحربي فى توفير احتياجات القوات المسلحة المصرية والاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها ووحداتها لتصنيع منتجات مدنية متنوعة وتنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية بالدولة، لافتاً إلى أن المؤسسة العامة للصناعات العسكرية السعودية شاركت في النسخة الأولى من معرض "EDEX" في عام 2018 وحرصت على المشاركة في نسخة هذا العام حيث يمثل المعرض تجمعاً دولياً متميزاً لكبرى الجهات والشركات العاملة في مجالات الأنظمة الدفاعية من أجل تبادل الرؤى والخبرات، مضيفاً أن المؤسسة ستعرض بجناحها في "EDEX 2021" أبرز منتجاتها في مجال الصناعات الدفاعية.

كما قام "الماضي" بتوجيه دعوة لمشاركة الجانب المصري في معرض الدفاع العالمي الأول بالرياض المزمع عقده في مارس 2022 والذي سيوفر منصة موحدة تحت سقف واحد لمختلف الجهات المعنية بقطاع الصناعات العسكرية والأمنية، مشدداً على أن السعودية تركز في الفترة الحالية على متابعة أحدث التكنولوجيات في كافة المجالات العسكرية لمواكبة التطور الهائل في هذا المجال لمجابهة التهديدات التي تواجهها المملكة وتعزيز قدراتها لردع أي محاولة للتدخل في الشأن الداخلي لها أو المساس بأمنها وشعبها.

وأشار المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر إلى أن الجانب السعودي أشاد خلال اللقاء بالإمكانيات المتطورة بشركات ووحدات الإنتاج الحربي وما يتوافر بها من كوادر بشرية متميزة الأمر الذي يشجع على إيجاد مجال خصب للتعاون المشترك بين الجانبين والذي سيعود مردوده بالإيجاب على السعودية ومصر والمنطقة بأكملها.