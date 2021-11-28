وزير الأوقاف يبحث مع السفير باسل صلاح تزويد مكتبات صربيا بإصدارات الوزارة

كتب ـ على عبد الرحمن

استقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الأحد، السفير باسل صلاح بديوان عام وزارة الأوقاف بمناسبة توليه منصبه الجديد سفيرًا لمصر بصربيا، حيث دار الحديث حول جهود وزارة الأوقاف لنشر الفكر الوسطي المستنير وتصحيح المفاهيم الخاطئة وتفكيك الفكر المتطرف، واستعدادات الوزارة لدعم المؤسسات الدينية بصربيا سواء في مجال تدريب الأئمة، أم إيفاد بعض الأئمة والقراء خلال شهر رمضان ، أم بتزويد مكتبات صربيا بإصدارات وزارة الأوقاف العربية والمترجمة.

وأهدى وزير الأوقاف السفير باسل صلاح سفير مصر إلى صربيا المجموعة الأولى والثانية من سلسلة (رؤية) للفكر المستنير ومجموعة من إصدارات وزارة الأوقاف العصرية في مجال تجديد الخطاب الديني باللغتين العربية والإنجليزية.

وأعلنت وزارة الأوقاف، صدور المجموعة الثانية من سلسلة (رؤية) للفكر المستنير في 15 كتابًا يتصدرها كتاب (الجاهلية والصحوة) وكتاب (هؤلاء هم الإخوان)، وذلك فى إطار التعاون بين وزارة الأوقاف ممثلة في المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، ووزارة الثقافة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وقالت وزارة الأوقاف إن المجموعة الثانية من سلسلة رؤية تضم:

1- الجاهلية والصحوة .

2- هؤلاء .. هم الإخوان .

3- فهم مقاصد السنة النبوية رؤية عصرية .

4- نساء على عرش مصر .

5- حماية الكنائس في الإسلام .

6- حق الوطن .

7- حوار الأديان والثقافات .

8- تنظيم النسل ومتغيرات العصر .

9- العقل والنص .

10- مقاصد الشرع وقضايا العصر .

11- فلسلفة الحرب والسلم والحكم .

12- قضايا الدين والحياة رؤية عصرية .

13- مكارم الأخلاق .

14- مهارات التواصل في السنة النبوية .

15- فن الكتابات والجمل القصيرة (الحكمة والمثل والتغريدة) .