وزيرة الهجرة ومحافظ الفيوم يتابعان بعض المنشآت بقرية الشواشنة

الفيوم رباب الجالى

تفقدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عددا من المنشآت بقرية الشواشنة التابعة لمركز يوسف الصديق.

وشملت الجولة تفقد المركز الطبى، والمجمع الزراعى، ومركز الشباب، والمجمع الخدمي، ومدرسة الشواشنة، وكذلك تفقد أعمال القافلة الطبية لمؤسسة صناع الخير، ويعقب ذلك توقيع بروتوكول مبادرة "أصلك الطيب".

وكان عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعاً موسعاً أمس مع عدد من المختصين بكلية الزراعة، ومركز البحوث الزراعية، ومديرية الزراعة بالفيوم، والنحالين، لبحث تحديات وآليات التوسع في إنتاج مناحل العسل، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ.

حضر الاجتماع الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة، والاستاذ خالد حسن، رئيس قطاع البنك الزراعي المصري بالفيوم، والأستاذ علاء المواردي، مستشار البنك، والدكتور أيمن أحمد عويس، أستاذ ورئيس قسم وقاية النبات بكلية الزراعة جامعة الفيوم، والدكتورة رشا عادل حسن، الأستاذ بمعهد بحوث وقاية النبات بمركز البحوث الزراعية، والسيد اسماعيل حسن، ممثلاً عن شركة مملكة النحل عتمان، وعادل مأمون، ممثلاً عن شركة تمساح لإنتاج العسل.