وزارة العدل الليبية تشكل لجنة للتحقيق فى ملابسات الهجوم على مجمع محاكم سبها

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قررت وزارة العدل بحكومة الوحدة الليبية، اليوم الأحد، تشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات الهجوم على مجمع المحاكم في مدينة سبها، وإحالة مرتكبيها إلى القضاء.



وقالت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الليبية - إن الاعتداء على مجمع محاكم سبها، يعد سابقة في تاريخ ليبيا، وله تداعيات على السلم الاجتماعي والسياسي، مشيرة إلى البيانات الدولية التي تشجب هذا العمل.



وأشارت إلى أن وزيرة العدل حليمة إبراهيم عبد الرحمن، ستزور مجمع المحاكم بسبها وكل محاكم الجنوب دعمًا للعاملين بالوزارة.



واقتحم مسلحون مجهولون محكمة سبها الابتدائية، والتي تشكل أحد المراكز الثلاثة لتقديم الترشيحات للانتخابات الرئاسية الليبية أو الطعن فيها، إلى جانب طرابلس، وبنغازي، وأجبروها على إغلاق أبوابها.