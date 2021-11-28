اليوم السابع
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هيئة البريد تحيل موظفة اعتدت على مسنة للتحقيق وتحولها للعمل الإدارى

الأحد، 28 نوفمبر 2021 11:31 ص
هيئة البريد تحيل موظفة اعتدت على مسنة للتحقيق وتحولها للعمل الإدارى مكتب بريد
كتبت هبة السيد

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علقت الهيئة القومية للبريد، علي حادث اعتداء موظفة علي مسنة بالضرب والسب، بمكتب بريد المنزلة بمحافظة الدقهلية، أثار غضب الأهالى المتواجدين داخل المكتب وجدلا كبيرا بمواقع التواصل الاجتماعى بعد تداول فيديو الواقعة علي نطاق واسع.
 
وقال مسئول بالهيئة القومية للبريد، إنه فور حدوث المشكلة تم إصدار قرار بإحالة الموظفة إلى التحقيق الفورى، وإصدار قرار بعدم معاملتها مع المواطنين مرة اخرى في أي مكتب من مكاتب الجمهورية.
 
وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه تم تغيير المسمي الوظيفي لها وإحالتها إلي عمل إداري بعيد عن التعامل مع المواطنين نظرا لسوء تصرفها مع أحد عملاء البريد المصري.
 
وتقوم الهئية القومية للبريد بتطوير مكاتبها علي مستوى الجمهورية بأحدث نظم التكنولوجيا، بعد إضافة العديد من الخدمات إليها مثل الخدمات الحكومية، إلى جانب الخدمات المالية والبريدية والمجتمعية.
 
ويصل عدد عملاء صندوق توفير البريد إلي 23 مليون عميل، وحققت الهئية فائضا ماليا بلغ 3 مليارات و183 مليون جنيه خلال العام المالى 2020/2021.

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