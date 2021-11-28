هبوط أرضى فى شارع جسر الوادى بمدينة العريش فى شمال سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

ظهر هبوط أرضى على مسار شارع جسر الوادى، أحد الشوارع الرئيسية فى مدينة العريش بشمال سيناء، وتلقى مجلس مدينة العريش شكوى من الأهالى بظهور انخفاض أرضى على مسار الشارع الذى يعد أهم محاور مدينة العريش المرورية على طول مجرى مصب مجرى وادى العريش على ساحل البحر المتوسط ، وتقوم الأجهزة الخدمية بإغلاق الشارع وإصلاح مكان الهبوط .

وسبق وأعلن مجلس مدينة العريش فتح محور مغلق منذ 8 سنوات بوسط المدينة يربط أحياء "ابوصقل وضاحية السلام".

وأوضح بيان المجلس، انه تم بمعدات مجلس مدينة العريش إعادة فتح وربط محور طريق أبو صقل الضاحية بعد غلق 8 سنوات لتعود الحياة للطريق، وتم إعادة فتح محور أبو صقل الضاحية في إطار رفع مستوى شوارع مدينة العريش بمنطقة خدمات الضاحية و ابوصقل.

وسبق وأعلن مجلس مدينة العريش فتح كوبرى الموقف الجديد، و رفع جميع المخلفات وأكوام الرمل أمام موقف المحافظات بالشارع وإعادة الحياة له .

وفي بيان آخر أعلن مجلس مدينة العريش تنفيذ حملات لإعادة الانضباط للشارع داخل المدينة ، وقام اليوم قسم التراخيص التجارية بحملة بالضبطية القضائية لمن ليس لديه رخصة تشغيل أو لمن لم يجدد رخصة التشغيل الخاصة بالمحلات التجارية داخل الأسواق والشوارع التجارية وإنذار من لم يجدد ترخيصه بسرعة التوجه إلى مجلس المدينة قسم التراخيص التجارية لتجديد الترخيص.