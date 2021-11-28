نهاية مهلة القضاء الأعلى لتلقى طلبات تعيين الإناث بالمحاكم الابتدائية 9 ديسمبر

كتب إبراهيم قاسم

تنتهى المهلة التى حددها مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضى عبد الله عمر شوضه رئيس محكمة النقض، لتلقى ملفات تقدم الإناث للتعيين في وظيفتي رئيس محكمة (ب)، وقاض بالمحاكم الابتدائية من الدرجتين المناظرتين بهيئتي النيابة الإدارية، وقضايا الدولة، يوم الخميس الموافق 9 ديسمبر المقبل.

وتواصل الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى بدار القضاء العالي في وسط القاهرة، لليوم التاسع على التوالى تلقى ملفات الراغبات فى التعيين بالمحاكم الابتدائية والتى بدأت من 20 نوفمبر حتى 9 ديسمبر.

وكان مجلس القضاء الأعلى قرر فتح باب سحب ملفات تقدم الإناث للتعيين في وظيفتي رئيس محكمة (ب)، وقاض بالمحاكم الابتدائية من الدرجتين المناظرتين بهيئتي النيابة الإدارية، وقضايا الدولة من 6 نوفمبر وحتى 15 نوفمبر.

وتضمن قرار مجلس القضاء الأعلى أن يرفق مع الطلب شهادة التخرج مبينا بها مجموع الدرجات، وبيان تدرج وظيفي، وشهادتين بنتيجة تقارير التفتيش الفني، وعدم توقيع أية عقوبات تأديبية طول مدة الخدمة، وقيد ميلاد مميكن، وقيد عائلي للوالد، والجد لأب، والجد لأم، والزوج (في حالة الزواج)، وصورة من بطاقة الرقم القومي، و6 صور حديثة 4×6 بخلفية بيضاء.

كان مجلس القضاء الأعلى قد أصدر إعلانا عن قبول طلبات تعيين دفعة جديدة من القاضيات بالمحاكم الابتدائية وفقا للشروط التالية:

1-ألا يقل تقدير المتقدمة التراكمي في الليسانس عن تقدير جيد.

2-أن تشغل المتقدمة إحدى الوظائف التالية: رئيس نيابة من الفئة (ب) بهيئة النيابة الإدارية، أو مستشار مساعد من الفئة (ب) بهيئة قضايا الدولة للتعيين في وظيفة رئيس محكمة (ب) بالمحاكم الابتدائية، أو وكيل نيابة إدارية من الفئة الممتازة، أو وظيفة نائب بهيئة قضايا الدولة للتعيين في وظيفة قاض بالمحاكم الابتدائية.

3-ألا يقل عمرها عن ثلاثين سنة، ولا يزيد عن أربعين عاما.

4-ألا يكون وقع عليها جزاءات تأديبية . 5.اجتياز المقابلة الشخصية أمام مجلس القضاء الأعلى.