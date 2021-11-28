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نائب وزير التعليم لـ"النواب": لدينا عجز يصل لـ250 ألف فصل و320 ألف معلم

الأحد، 28 نوفمبر 2021 03:46 م
نائب وزير التعليم لـ"النواب": لدينا عجز يصل لـ250 ألف فصل و320 ألف معلم رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين
كتبت نورا فخرى

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كشف رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين، عن وجود عجز في الفصول الدراسية يصل إلى 250 ألف فصل، فضلا عن العجز فى المعلمين والذى يقدر بنحو 320 ألف، ومن المتوقع خروج 50 ألف على المعاش فى عام 2025. 
 
جاء ذلك خلال مناقشة لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اليوم الأحد، ما تم بشأن إنشاء وحدة حقوق الإنسان بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من حيث هيكلها، والمهام التى تكلف بها، ودورها في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتلقى الشكاوى والعمل على حلها، والتنسيق بينها وبين اللجنة فيما يخص الشكاوى الواردة إلى اللجنة من المواطنين والهيئات بشأن ما يتعلق بحقوق الإنسان.
 
وقال نائب الوزير لشئون المعلمين، "لقد تعاملنا مع أزمة العجز في المدرسين بشكل مؤقت، من خلال اعتماد نظام الحصة، كبنج موضعى، لكننا نقوم ولأول مرة حاليا بمراجعة هذا العجز مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ليكون تحت بصرهم". 
 
وشدد رضا حجازى، على أهمية المعلم في المنظومة التعليمية فلا وجود للتطوير دون الارتقاء بأداء المعلم للإبداع. 
 

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