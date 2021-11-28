نائب رئيس بعثة السفارة الأمريكية يزور الدير الأبيض بسوهاج

كتب: محمد الأحمدى

زارت نيكول شامبين نائب رئيس البعثة بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، دير القديس الأنبا شنود ة رئيس المتوحدين بالجبل الغربي بسوهاج (الدير الأبيض).

وكان في استقبال نائب رئيس البعثة بعض من الآباء الرهبان، حيث تفقدت معالم الدير، وأبدت إعجابها به كأحد الأديرة القبطية الأثرية الهامة.

ويعتبر الدير الأبيض أحد أهم وأشهر الآثار القبطية فى مصر، وأهم الأديرة السياحية بمحافظة سوهاج، اعتمد الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار مبلغ 100 ألف جنيه فى شهر أغسطس الماضى لاستئناف العمل بمنطقة الحفائر داخل الدير، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء فى أعمال الترميم لبعض المواقع داخله، حيث يقع الدير في الجنوب الغربي من مدينة سوهاج.