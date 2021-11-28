اليوم السابع
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نائبة محافظ أسوان تتفقد قرى غرب النيل المتضررة من السيول.. صور

الأحد، 28 نوفمبر 2021 07:14 م
نائبة محافظ أسوان تتفقد قرى غرب النيل المتضررة من السيول.. صور نائبة محافظ أسوان تتابع جهود الإعمار
أسوان - عبد الله صلاح

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تفقدت الدكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان، يرافقها رئيس اللجنة الإشرافية على جهود المجتمع المدنى لاحتواء تداعيات السيول، عدد من قرى غرب النيل بمركزى أسوان ودراو.

وتابعت نائبة المحافظ، خلال الجولة الجهود التى تقوم بها الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى لإعادة إعمار المنازل المتضررة من السيول سواء التى تعرضت للانهيار الكلى، وتنفيذ أعمال الترميمات والأسقف للانهيارات الجزئية، بالإضافة إلى الاطمئنان على التوزيع العادل للمساعدات الغذائية والعينية على الأسر المتضررة.

ووجه اللواء أشرف عطية إلى الإسراع فى أعمال حصر المنازل المتضررة على مستوى 14 قرية ومنطقة سكنية للتأكد من استحقاق الأسر للجهود المبذولة سواء بإعادة الإعمار أو توزيع المساعدات أو التسكين فى المساكن البديلة بحى السلام.

وشدد محافظ أسوان، على ضرورة أن يكون الحصر شامل كافة الأسر المتضررة، وبمنتهى النزاهة والشفافية بعد مراجعة مديرية التضامن الاجتماعى والمجتمع المدنى والمحليات.

 

 

 

تعويض المتضررين
تعويض المتضررين

 

جهود إعمار المنازل المنكوبة
جهود إعمار المنازل المنكوبة

 

جهود الإعمار
جهود الإعمار

 

نائبة محافظ أسوان تتابع جهود الإعمار
نائبة محافظ أسوان تتابع جهود الإعمار

 

نائبة محافظ أسوان خلال الجولة التفقدية
نائبة محافظ أسوان خلال الجولة التفقدية

 


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