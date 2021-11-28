اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مُستوطنون إسرائيليون يقتحمون باحات الأقصى وسط حراسة من شرطة الاحتلال

الأحد، 28 نوفمبر 2021 06:12 م
مُستوطنون إسرائيليون يقتحمون باحات الأقصى وسط حراسة من شرطة الاحتلال مستوطنون - أرشيفية
أ ش أ

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اقتحم مستوطنون إسرائيليون، صباح الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، وسط حراسة مُشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.


وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة - في بيان، اليوم - أن 64 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى، ونفذوا جولة استفزازية في باحاته. 


وكان عشرات المستوطنين أدوا، أمس السبت، صلوات تلمودية بساحة الإمام الغزالي أمام باب الأسباط، أحد أبواب الأقصى، وقاموا باستفزاز الفلسطينيين.


وفي الوقت الذي تسمح فيه قوات الاحتلال للمستوطنين باقتحام الأقصى، تشهد القدس القديمة وبواباتها إجراءات عسكرية مشددة تتمثل بالتفتيش الدقيق للمواطنين والمصلين والاعتداء على بعضهم.


إسرائيل

المسجد الأقصى

مستوطنون إسرائيليون

باحات الأقصى

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