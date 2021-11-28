اليوم السابع
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مياه مطروح: تنفيذ نسب عالية من المشروعات بقرى حياة كريمة والانتهاء من بعضها

الأحد، 28 نوفمبر 2021 07:10 م
مياه مطروح: تنفيذ نسب عالية من المشروعات بقرى حياة كريمة والانتهاء من بعضها مشروعات المياه بقرى حياة كريمة في مطروح
مطروح - حسن مشالي

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أكد الدكتور مهندس إبراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح، انه تم الانتهاء من غالبية الأعمال الخاصة بمشروعات مبادرة حياة كريمة، الخاصة بقطاع المياه فى مطروح، بإجمالى ٧ مشاريع لمحطات وشبكات جديدة فى نطاق المحافظة.

وأوضح رئيس الشركة، بانه تم الانتهاء بنسبة 100% من أعمال إنشاء محطة إزالة الحديد والمنجنيز بقرية المراقى فى واحة سيوة، وإقامة شبكات مياه بأقطار 4 و6 بوصة وخزان استراتيجى بتكلفة 20,5 مليون جنيه على مساحة 4 كيلومترات.

كما تم الانتهاء من الأعمال بنسبة 85% فى محطتى تحلية مياه الآبار بقرية الحلازين وقرية شماس غربى مطروح، وإقامة خزانين استراتيجيين بسعة 200 متر مكعب وغراب للمياه بطاقة إنتاجية قدرها 100 متر مكعب يوميا لكل محطة.

وتم الانتهاء بنسبة 50% من الأعمال فى محطات تحلية مياه الآبار بقرى فوكة وكشوك عميرة بطاقة إنتاجية 100 متر مكعب يوميا، لكل محطة، ومحطة كلية الزراعة بفوكة طاقة إنتاجية 50 متر مكعب يوميا، وإقامة خزانين استراتيجيين بسعة 200 متر للمحطات وغراب مياه مرفق.

وانتهت الشركة من تنفيذ 30% من الأعمال فى مشروع إقامة شبكات مياه بأقطار 4 و6 بوصة بقرية السلام فى مدينة الحمام بطول 3500 متر وجارِ استكمال باقى الأعمال.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح، بانه تم الانتهاء من أعمال التجديد والإحلال فى عدة روافع مياه بالمحافظة من بينها إحلال وتجديد رافع مياه رأس الحكمة وفوكة والعميد القديم بنسبة 100%، والانتهاء من الأعمال بنسبة 90% فى رافع مياه غزالة وكشوك عميرة، وتنفيذ الأعمال بنسبة 80% فى رافع مياه العلمين الجديد، والانتهاء من الأعمال بنسبة 60% فى رافع مياه الحمام بنسبة 20%، إضافة إلى أعمال الإحلال والتجديد بمحطة تنقية مياه جنوب العلمين.

وأوضح رئيس الشركة، أن أعمال إحلال وتجديد الروافع بالشركة، يهدف إلى زيادة الطاقة الإنتاجية، وتطوير الأعمال وتقديم خدمات على أعلى مستوى للمواطنين.


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