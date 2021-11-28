اليوم السابع
Ads
الأحد، 28 نوفمبر 2021 06:57 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

من خلف غرفة زجاجية.. رئيس التشيك يعين رئيسا للوزراء

الأحد، 28 نوفمبر 2021 05:28 م
من خلف غرفة زجاجية.. رئيس التشيك يعين رئيسا للوزراء رئيس التشيك يستمع ليمين رئيس الوزراء من خلف غرفة زجاجية
كتبت: هناء أبو العز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عين رئيس جمهورية التشيك، ميلوس زيمان، زعيم تحالف يمين الوسط، بيتر فيالا، رئيسا للوزراء، اليوم الأحد، في مراسم‭‭‭ ‬‬‬حضرها من غرفة زجاجية بعد أن ثبتت إصابته بكوفيد-19.
 
وأصيب زيمان، الذي جاء على كرسى متحرك برفقة مسعف يرتدي ملابس واقية كاملة، بالفيروس بعد ستة أسابيع من العلاج في أحد المستشفيات بسبب مرض آخر.
 
ويقود فيالا تحالفا من خمسة أحزاب معارضة من الوسط ويمين الوسط فازت في الانتخابات في أكتوبر وأطاحت برئيس الوزراء المنتهية ولايته، أندري بابيس، وحلفائه.
 
 
وسيتعين على الحكومة الجديدة التصدي لموجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا وأزمة في الطاقة.
 
 
وقال التحالف أيضا إنه يخطط لإعادة صياغة ميزانية الدولة لعام 2022 لتقليل العجز الكبير الوارد فيها.
 

التشيك

غرفة زجاجية

أحزاب المعارضه

كوفيد19

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة