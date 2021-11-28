مقتل 3 وإصابة 5 أشخاص بانفجار سيارة مفخخة بريف حلب الشمالى فى سوريا

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أفادت مصادر محلية سورية، اليوم الأحد بمقتل 3 أشخاص وإصابة اثنين آخرين؛ جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة منبج بريف حلب الشمالي التي تنتشر فيها قوات سوريا الديمقراطية.



وقالت المصادر، وفقا لما أوردته قناة "الاخبارية السورية"، إن سيارة مفخخة انفجرت وسط مدينة منبج (نحو 80 كم) شمال شرق حلب ما أدى إلى مقتل امرأتين وطفلين وإصابة مدنيين اثنين بجروح.



وتشهد مدينة منبج التي تسيطر عليها ميليشيات "قسد" عدة حوادث مشابهة خلال السنتين الماضيتين راح ضحيتها عدد من المدنيين بين شهيد وجريح وضرر بالممتلكات العامة والخاصة.