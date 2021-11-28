معلومة قانونية.. ما مدة بقاء المخدرات في الجسم للمتعاطي؟

كتب أحمد حسنى

أيام قليلة ويطبق القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والذي يشمل بمقتضاه عقوبة العزل من الوظيفة لمن يثبت تعاطيه للمخدرات من الموظفين العموميين، وذلك حفاظا على أرواح المواطنين ومصالحهم من هؤلاء المدمنين، الذين تسببوا في وقوع كثير من الحوادث خلال السنوات الأخيرة.

وبعد أن حان دخول القرار حيز التنفيذ، وأصبح كل العاملين في الجهاز الإداري للدولة في انتظار التحليل المفاجئ لهم، بدأ بعضهم من الذين يتعاطون أو يدمنون بعض أنواع المخدرات يتساءلون عن مدة الابتعاد عن التعاطي حتى تصبح عينة البول «نظيفة»، لكي لا يتعرضون للفصل النهائي من وظائفهم.

"اليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كم المدة التى تظل فيها المواد المخدرة بجسد المتعاطي.

- كم مدة علاج مدمن المخدرات؟

علي الرغم من أن العلاج لا يرتبط بفترة معينة وإنما بالنتائج التي حققها والوصول إلى الشفاء، إلا أن الإجابة الدقيقة عن سؤال كم مدة علاج مدمن المخدرات قد تختلف من شخص لآخر، ولكن في المتوسط تبلغ مدة علاج الإدمان حوالي من 1-6 شهور تقسم على فترتي سحب السموم والعلاج النفسي وتشمل:

1. مدة علاج أعراض الانسحاب:

تختلف مدة علاج أعراض الانسحاب من شخص لآخر وعلى حسب نوع المخدر فتتراوح بين 3 – 60 يوم وتشمل:

*في حالة تعاطي الكحول تستغرق فترة سحب السموم وعلاج أعراض الانسحاب من 3-14 يوم.

*عند تعاطى الأفيون ومشتقاته مثل الهيروين والترامادول فإن مدة العلاج تستغرق 4-10 أيام.

*المهدئات تستغرق مدة علاجها من 8-60 يوم.

* الحشيش تستغرق فترة سحب السموم من 15-30 يوم.

*الأمفيتامينات (الكبتاجون، الشبو) تستغرق فترة علاج الأعراض الانسحابية من 7-10 أيام.

2. مدة العلاج النفسي والتأهيل الاجتماعي:

تستغرق فترة العلاج النفسي والتأهيل الاجتماعي من 1-6 شهور في حالة الإقامة الكاملة، وكلما طالت تلك الفترة كلما حصل المريض على نتائج إيجابية أكبر وقلة نسبة تعرضه للانتكاسة.

تختلف مدة علاج مدمن المخدرات علي حسب عدة عوامل تساعد على التحكم في تلك المدة والزيادة أو التقليل منها وتشمل:

1. طول فترة التعاطي:

كلما طالت فترة تعاطى المخدرات كلما ترسب المخدر بشكل أكبر في الجسم واستغرق المريض فترة زمنية أطول للتخلص منه.

2. الحالة الصحية:

الإجابة عن سؤال كم مدة علاج مدمن المخدرات تعتمد على الحالة الصحية والتي كلما ساءت وكان المريض يعاني من أعراض نفسية وجسدية سببها المخدر كلما استغرق فترة زمنية أطول لعلاجها وخاصة على مستوى الجانب النفسي واضطراره للدخول إلي وحدة التشخيص المزدوج وعلاج الأمراض النفسية المترتبة على الإدمان.

3. نوع المادة المخدرة:

هناك مواد مخدرة تترك تأثير إدماني قوي وتترسب في الجسم بشكل أكبر لذا تحتاج إلى فترة زمنية أطول لعلاجها، كما أن خلط المواد المخدرة يزيد من تأثيرها على الجسم وبالتالي طول فترة علاجها.

4. كمية الجرعة:

كمية الجرعة التي تم تعاطيها تحدد كم مدة علاج مدمن المخدرات، فكلما كان المريض يتعاطى المخدر بجرعات كبيرة كلما احتاج فترة زمنية أطول للتخلص منها.

5. طريقة التعاطي:

طريقة التعاطي تلعب دور في الإجابة عن سؤال كم مدة علاج مدمن المخدرات، فعندما يتم تعاطى المخدر عن طريق الشم يحتاج المريض إلي فترة زمنية أطول لعلاج الإدمان، عما إذا تم تعاطيه عن طريق الحقن والذي يصل إلى الدم بشكل أسرع ويخرج منه بشكل أسرع وبالتالي يحتاج إلى فترة زمنية أقصر للعلاج من الشم، البلع، والتدخين.

6. الجنس:

كم مدة علاج مدمن المخدرات؟ يحدد الجنس تلك الفترة حيث تحتاج النساء فترة أطول للتخلص من المخدرات نظرا لترسب المخدر في أجسامهن بشكل أكبر من الرجال ويرجع ذلك إلى تراكم نسبة الدهون بنسبة أكبر من الرجال.

7. العمر:

المرضى أصحاب الأعمار الكبيرة يحتاجون فترة زمنية أطول للتخلص من الإدمان عن المرضى من أصحاب الأعمار الصغيرة ونظرا لضعف المناعة والبنية الجسدية وسوء حالتهم الصحية.

8. الدعم العائلي:

كلما توفر دعم عائلي وبيئة تشجع علي العلاج كلما زادت استجابة المريض للعلاج ورغبته في الوصول للتعافي بسرعة وبالتالي التقليل من فترة العلاج.