اليوم السابع
Ads
الأحد، 28 نوفمبر 2021 08:55 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

مصطفى بدرة: شهادات المؤسسات الدولية حول الإصلاح الاقتصادى تزيد ثقة المستثمرين

الأحد، 28 نوفمبر 2021 07:52 م
مصطفى بدرة: شهادات المؤسسات الدولية حول الإصلاح الاقتصادى تزيد ثقة المستثمرين مصطفى بدره أستاذ التمويل والاستثمار
إبراهيم حسان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور مصطفى بدره، أستاذ التمويل والاستثمار، أن نتائج عملية الإصلاح الاقتصادي بالدولة المصرية تتضح جليا وفقا للمؤشرات الخارجية التى تقيس أداء الدولة المصرية نحو التقدم، وترسل باستمرار رسائل فى كيفية الإصلاح بمنهجية، وهذا يدل على السير بمنهج جيد جدا وعرض النتائج بشفافية على المنظمات والمؤسسات العالمية.

 

أضاف بدره، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل، عبر قناة الحياة، أن الشهادات التى تمنحها المؤسسات الدولية للدولة المصرية بشأن نجاح الإصلاح الاقتصادى، تعطى ثقة للمستثمر الأجنبى للدخول إلى مصر، مردفا: "أى مستثمر فى العالم يحتاج أن يكسب وهذا يأتى عن طريق الاطمئنان لاقتصاديات الدولة".

 

وأوضح أستاذ التمويل والاستثمار، أن شهادات الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولى والبنك الدولى أكبر ثقة لنجاح الإصلاح الاقتصادى المصرى، متابعا: "عملية الإصلاح أتت وفقا لتبنى عدد من الأنشطة بها نهج، مثل الزراعة حيث يهتم الرئيس عبد الفتاح السيسى بهذا القطاع، لدرجة صناعة الأسمدة داخل مصر"، مشيرا إلى أهمية رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مواجهة التحديات الاقتصادية من خلال المشروعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة والتى أثبتت نجاحها بشهادة المؤسسات الدولية.

 

وتابع: "المحاصيل الزراعية المصرية كانت هدف أساسى فى رفع الصادرات المصرية للخارج، لرؤية الدولة المصرية لتأثير جائحة كورونا على العالم، وبالتالى الاهتمام بالقطاع الزراعى ومن ثم التصدير".


مصطفى بدره

الاستثمار فى مصر

الاصلاح الاقتصادى

الاقتصاد المصرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

خبير اقتصادى لـ"إكسترا نيوز": زيادة نسبة الصادرات المصرية 40% عن العام الماضى

الأحد، 28 نوفمبر 2021 07:22 م

أستاذ اقتصاد لـ"إكسترا نيوز": مصر الواجهة الأولى للاستثمارات في أفريقيا

الأحد، 28 نوفمبر 2021 07:12 م

خبير اقتصادى: حجم السلع تامة الصنع وصلت 14 مليار دولار من جملة الصادرات المصرية

الأحد، 28 نوفمبر 2021 06:34 م

أخبار الاقتصاد اليوم: 40% زيادة بقيمة الصادرات بأول 9 أشهر من 2021

الأحد، 28 نوفمبر 2021 06:00 م

وزير الزراعة: لدينا مساحة محددة من الأراضى تزرع وفقا لاستراتيجية اقتصادية

الأحد، 28 نوفمبر 2021 05:42 م

الإصلاح الاقتصادى يستمر فى حصد ثماره رغم تداعيات أزمة كورونا.. مصر ضمن أفضل وجهات العالم جذبا للاستثمارات الأجنبية وتصدرت دول أفريقيا خلال 2020.. فيتش: استقرار الاقتصاد المصرى يساهم فى جذب مزيد من الاستثمارات

الأحد، 28 نوفمبر 2021 12:22 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة