مصرع عامل تعرض لصعق كهربائي بالشرقية

الشرقية_فتحية الديب

لقي عامل ، مصرعه، اليوم الأحد؛ إثر تعرضه لحادث صعق كهربائي في قرية السكاكرة التابعة لدائرة مركز شرطة ههيا بمحافظة الشرقية.

وتلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى ههيا المركزي، بوصول المدعو عطية محمد صابر، 36 سنة، مُقيم بقرية السكاكرة التابعة لدائرة مركز شرطة ههيا، جثة هامدة.

وتبين مصرع المتوفى إثر تعرضه لحادث صعق كهربائي من عمود إنارة بالقرية، فيما تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، التي أخطرت لمباشرة التحقيق.