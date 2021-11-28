مصرع شخص فى حريق نتيجة ماس كهربائى داخل منزله فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

لقى شخص مصرعه حرقا داخل منزله بإحدى قرى مركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، وذلك إثر نشوب حريق فى شقته، بسبب ماس كهربائى، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سالم الدمينى مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بركة السبع، يفيد بوفاة شخص إثر نشوب حريق فى منزله، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ونجحت الحماية المدنية ببركة السبع، فى السيطرة على الحريق بعد الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، وانتقلت قوات مركز شرطة بركة السبع إلى مكان الواقعة، وجرى لتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، وسؤال الأهالى عن أسباب الحريق، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتمت السيطرة على الحريق.

وكان قد لقيت طالبة بالصف الثانى الثانوى مصرعها، صدمتها سيارة نقل ثقيل أثناء عبورها الطريق الزراعى بمحافظة المنوفية، خلال حادث مروع بين سيارة نقل وسيارة أخرى وتم نقل جثمانها إلى مشرحة مستشفى بركة السبع المركزى، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.