مساعد وزير التعليم العالي يتابع الموقف التنفيذي للمشروعات الإنشائية بجامعة سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تابع الدكتور أنور اسماعيل مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون المشروعات القومية والدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، وعددا من الاستشاريين الهندسيين وممثلي الشركات المتعاونة المنفذة لمشروعات الجامعة البالغ عددها 15 مشروع بمقراتها القديم والجديد ومدينة القصير، وذلك لمناقشة الموقف التنفيذ للمشروعات وأهم مستجداتها، ومدى اتساقها مع الخطة الزمنية المحددة لإنهائها

ومن جانبه قال الدكتور مصطفي عبد الخالق، أنه جاري تنفيذ 15 مشروع انشائي على أرض الجامعة بمقراتها المختلفة، وتضم مبنيان للإسكان الطلابي، ومبنى الإدارة المركزية وملحقاتها، ومبنيان لكلية العلوم، ومبنى مجمع المدرجات، ومبنى مجمع الفصول، ومبنى كلية التربية الرياضية، وأيضاً مبنى كلية طب الأسنان، ومبنى كلية الحقوق، وكذلك مبنى كلية رياض الأطفال، بالإضافة إلى إنشاء مبنى معامل الأقسام الطبية والتابع لكلية الطب، ومبنى مستشفى الطوارئ، والمبني الإداري لمركز الدراسات البحرية التابع لكلية العلوم بالقصير.

وقال الدكتور أنور اسماعيل، أن تلك الزياره تأتى في إطار المتابعة المستمرة من قبل وزارة التعليم العالي للمشروعات التنفيذية لتطوير الجامعات الحكومية، للوقوف على أهم متطلبات الجامعة لاستكمال مشروعاتها وفقاً للجدول الزمني المحدد لها، وتذليل كافة العقبات إن وجدت .

وخلال الزيارة تفقد الدكتور مصطفي عبدالخالق، والدكتور أنور اسماعيل، المشروعات الإنشائية المنفذة على أرض الواقع بالحرم الجامعي الجديد والقديم، والمستشفى الجامعي بمدينة سوهاج الجديدة، يصاحبهم المحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، الدكتور محمد عبد السميع المستشار المعماري للجامعة، الدكتور عاطف محمد عبد الحافظ المستشار الإنشائي للجامعة، المهندس حسين محمدين مدير الإدارة الهندسية، والمحاسب أحمد محمود مدير إدارة التخطيط، وعدد من المهندسين بالجامعة وممثلي الشركات المنفذة.



مساعد وزير التعليم العالي يتابع الموقف التنفيذي للمشروعات (1)



مساعد وزير التعليم العالي يتابع الموقف التنفيذي للمشروعات (2)



مساعد وزير التعليم العالي يتابع الموقف التنفيذي للمشروعات (3)



مساعد وزير التعليم العالي يتابع الموقف التنفيذي للمشروعات (4)