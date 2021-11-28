اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مسئول: جنوب أفريقيا سترسل عينات من المتحور "أوميكرون" إلى وكالات للأمن البيولوجى حول العالم

الأحد، 28 نوفمبر 2021 07:20 ص
مسئول: جنوب أفريقيا سترسل عينات من المتحور "أوميكرون" إلى وكالات للأمن البيولوجى حول العالم مصابى كورونا فى جنوب افريقيا
ا ش ا

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صرح رئيس مركز الاستجابة للأوبئة في جنوب أفريقيا، توليو دي أوليفييرا، بأن بلاده سترسل عينات من المتحور "أوميكرون" الجديدة من فيروس "كورونا" إلى كبرى الوكالات المعنية بالأمن البيولوجي حول العالم لدراسته.
 
وقال دي أوليفييرا، وهو أحد العلماء الذين يقفون خلف اكتشاف المتحور الجديد، في تصريحات لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، إنه تلقّى طلبات من هيئة المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة، وتحالف ابتكارات التأهب للأوبئة، ووكالة الأمن الصحي ومعامل "بورتون داون" في المملكة المتحدة لمشاركة عينات من الفيروس، مضيفا: سنفعل نفس ما فعلناه مع (المتحور) بيتا، وهو إرسال مخزون من الفيروس لوكالات الأمن البيولوجي الرئيسية في العالم".
 
وتابع: "لطالما كنا متعاونين للغاية مع كل وكالات الأمن (البيولوجي) في العالم حتى يمكن الإجابة على الأسئلة الأساسية بأسرع وقت ممكن"، مضيفا: "لا نرسل عينات لشركات خاصة لكننا نعمل من خلال حكومتنا مع منظمات الأمن البيولوجي الحكومية الأخرى".
 

جنوب افريقيا

اوميكرون

الأمن البيولوجي

اخبار العالم

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