مسئول بريطانى يدعو الأقل من 40 عاما لتلقى الجرعة المعززة بسبب متحور أوميكرون

دعا نائب رئيس اللجنة المشتركة للتلقيح والتحصين فى بريطانيا أنتونى هارندن، اليوم الأحد، الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 40 عامًا، لضرورة التوجه للحصول على جرعة معززة ضد متغير "أوميكرون" المتحور الجديد من فيروس كورونا.

وقال هارندن - بحسب صحيفة (الجارديان) البريطانية عبر موقعها الإلكترونى: "أعتقد أن هناك حاجة قوية جدًا لرفع مستوى الأجسام المضادة فى المجتمع بأكمله".. وأضاف "إن تسريع البرنامج المعزز، من خلال تمديد النطاق العمرى وتقليل الفاصل الزمنى بين الجرعة الثانية والجرعة المعززة، سيكون استراتيجية مقبولة".

وأعلن وزير الصحة البريطانى ساجد جاويد، أمس، تسجيل أول حالتى إصابة بمتحور أوميكرون الجديد فى البلاد.