مسئولون أوربيون يجتمعون في فرنسا بهدف الاتفاق على مكافحة تهريب المهاجرين

كتبت: هناء أبو العز

يعقد كبار مسؤولي الهجرة الأوروبيين، اجتماعا طارئا اليوم الأحد في ميناء كاليه الفرنسي، لإيجاد سبل أفضل لمكافحة تهريب المهاجرين. يأتي ذلك بعد مقتل 27 شخصًا أثناء محاولتهم عبور القنال الإنجليزي إلى بريطانيا على متن قارب مطاطي مكتظ.

وسيكون المسؤولون البريطانيون غائبين بشكل ملحوظ عن التجمع في قاعة مدينة كاليه، بعد أن أدى حادث الغرق يوم الأربعاء، وهو الأكثر دموية من نوعه، إلى أزمة سياسية جديدة بين بريطانيا وفرنسا.

ووفقا لشبكة يورو نيوز، يتهم الجيران بعضهم البعض بعدم القيام بما يكفي لردع الناس عن القيام بالرحلة الغادرة.

وتُجري فرنسا تحقيقاً وطنياً بشأن الجريمة المنظمة في حادث الغرق ، وهو أكثر حوادث الهجرة دموية على القناة، وكان أكراد عراقيون وصومالي واحد على الأقل من بين الذين كانوا على متن السفينة ، رغم أن معظمهم لم يتم الكشف عن هويتهم علناً بعد.

وسيلتقي وزراء حكوميون من ألمانيا وهولندا وبلجيكا وفرنسا في كاليه مع مسؤولين من الاتحاد الأوروبي ووكالة الحدود الأوروبية فرونتكس ووكالة الشرطة يوروبول، حيث سيركزون على شبكات التهريب ، التي تتقاضى ما بين 3000 يورو و 7000 يورو مقابل الرحلة عبر القناة.

وقال وزير الداخلية الفرنسي ، جيرالد دارمانين ، إن سيارة تحمل علامات ألمانية تم ضبطها على صلة بالتحقيق. وتطالب مجموعات المساعدة بسياسات لجوء منسقة وأكثر إنسانية بدلاً من مجرد المزيد من الشرطة.

وفي المخيمات على طول الساحل الفرنسي ، تتجمع مجموعات من السودانيين والأكراد من إيران والعراق تحت المطر البارد ، في انتظار فرصتهم لعبور القناة.