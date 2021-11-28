محمود الخشت السادس عالميا فى تطبيقات مايكروسوفت.. رحلة بطل كرمه محافظ الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

رصدت عدسة تلفزيون اليوم السابع فرحة محمود طلعت الخشت، بمدرسة فوة الثانوية بنين، التابعة لإدارة فوة التعليمية، عقب تكريمه من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، لفوزه بالمركز السادس عالمياً فى المسابقة الدولية فى مجال تطبيقات برامج مايكروسوفت.

قال محمود الخشت، إنه سعيد بتكريم المحافظ له، ودار حوار بينهما عن المسابقة ومشاركته، وتصميمه على الحصول على مركز متقدم على مستوى العالم، وأنه استعرض معه طفولته عندما عندما كان صغيرا واشترى والده له كومبيوتر ومع أول تعامل معه كان بالصف الثانى الإعدادى، أحتاج لنسخة جيدة فكانت بداية مزعجة، وبعدها بدأ يتعامل مع الجهاز من خلال التجارب فى عملية التشغيل، وعلى مدار السنوات الماضية من خلال تعامله مع الكمبيوتر، كلل الله جهوده وممارساته هذا الإنجاز.

وأضاف الخشت، إنه يتذكر عندما كان بالصف الثانى الإعدادى وجد والده يدخل عليه بجهاز كمبيوتر، لأنه كان شغوفاً بمعرفة الكمبيوتر، لأنه كان قد بدأ تعلم كورسات مايكروسوفت MOS وMTA، وبدأ يفتح ذهنه على البرمجة وبدأ يصلح الكمبيوتر بنفسه فى حالة تعطله.

وأكد أنه عندما كان بالصف الأول الثانوى صمم «ويب سايت» تعليمى كامل قبل ما تظهر موجة المنصات التعليمية مع ظروف كورونا، وأن سبب ذلك عندما فاتته حصة رياضيات فتابعها عليها على اليوتيوب، وفى الفترة رأى كورس كيفية تصميم ويب سايت بسيط بدون برمجة، ففكر فى تصميم ويب سايت يكون عليه حصص الدروس بحيث لو فاتته حصة يستطيع تعويضها بدلا من البحث على اليوتيوب، فبدأ يتعلم تطوير مواقع وبدأ يتعمق فى مجال تطوير الويب وبدأ ينفذ «بروجيكت» الحصص ولم يكمل المشروع وفى آخر شهر إبريل 2021 وجد بوست يعلن عن المسابقة وتفاصيل الاشتراك فسجل فى المسابقة".

وأضاف أنه اعتذر بسبب الثانوية العامة، لكن يشاء الله أن الدروس والمجموعات تقف قبل موعد المسابقة بأسبوع، فتوجه للاختبار فوفقه الله وتأهل على مستوى الجمهورية، وبعدها توجه لمدة 3 أيام فى المدينة التعليمية فى 6 أكتوبر وتعرف فعلاً على مجموعة مميزة، وفى اليوم الثانى كان فيه امتحان لتحديد الأوائل على مستوى الجمهورية، والحمدلله طلع الأول على «موديول» الوورد والسابع على الجمهورية بين كل الموديولات، وبعدها بلغوه إنه سيشارك فى نهائى العالم فى شهر 11.

وأضاف محمود الخشت، وشارك فى المسابقة يوم الأربعاء 10 / 11، وشارك من الوطن العربى مصر ولبنان فقط، ولأول مرة تشارك مصر فى المسابقة على مستوى العالم، وتدرب فى المدينة التعليمية على الامتحان أكثر من مرة للتعود أكثر على الأجهزة التى نستخدمها وإن الامتحان هيكون عن بعد، وعرف إنه عبارة عن اختبار 30 دقيقة ومشروع والحقيقة تفاجأنا أن أول امتحان بعكس المتوقع كان اختيارات نظرية، والمشروع كان جديداً علينا، فبدأ ينظم أفكاره على ورق أبيض ويصفى ذهنه وينظم تدفق التفكير، وبدأ يصمم المشروع والحمد لله ربنا وفقه ولأول مرة مصرى يحقق المركز السادس على مستوى العالم فى هذا المجال.



وقال طلعت الخشت، والد محمود، إنه سعيد بتفوق نجله ومتوقع له مستقبل كبير، وأفضل شيء أن يعطى الأب الحرية لنجله ويشجع موهبته، وأنه كان يتوقع أن ينال محمود مركز متقدم عن المركز السادس.

وأضافت والدة محمود، أنها سعيدة بنجلها الذى تمكن من تحقيق هدفه، وأنه تركته يخوض تجارب متعددة وتم توفير كافة الإمكانيات له حتى تفوق وحقق مركزا عالميا لأول مرة فى مصر.