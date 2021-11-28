محافظ مطروح يتابع مصنع الوجبات المدرسية للاطمئنان على صلاحية المنتجات.. صور

مطروح - حسن مشالي

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الأحد مصنع الوجبة المدرسية بمرسى مطروح، يرافقه اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام وعمر مجاور مدير عام الشئون المالية والإدارية والمهندس خالد عمران مدير مصنع الوجبة المدرسية.

وتابع محافظ مطروح خطوط الإنتاج، بدءًا من مرحلة دخول العمال والتطهير والتعقيم ثم مرحلة عجن الدقيق مرور بالتقطيع والفرن والتغليف والتعبئة وكذلك ثلاجات التبريد والحفظ لمستلزمات الوجبة والعصائر، كما تفقد محافظ مطروح أعمال التطوير الجديدة بالمصنع من إنشاء مغسلة لملابس العمال ومخازن لكراتين التعبئة وكذلك مقترح تجديد أرضية المصنع وفق شروط السلامة.

واطمأن محافظ مطروح خلال الجولة على صلاحية المنتجات المخزنة الموردة للمصنع والتى يتم استلامها بعد موافقة هيئة الغذاء، كما يتم مراجعة استلام الوجبة من خلال مديرية التربية والتعليم والمدارس لتسليم وجبة صحية للطلاب.

ووجه محافظ مطروح بالعمل على مزيد من تحسين وجودة المنتج لأبنائنا الطلاب مع متابعة كافة الآراء والمقترحات خاصة مع بدء توزيع الوجبة المدرسية اليوم بمدارس مطروح، وكذلك العمل على التسويق والترويج لمنتج المصنع وتطويره أول بأول بما يحافظ على استقرار عمالة المصنع طوال العام.



محافظ مطروح يتابع مصنع الوجبة المدرسية للاطمئنان على صلاحية المنتجات



جولة المحافظ على المصنع



محافظ مطروح بمصنع الوجبة المدرسية



محافظ مطروح يتابع مصنع الوجبة المدرسية