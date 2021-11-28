محافظ سوهاج يفتتح مشروع تطوير ميدان "الشبان المسلمين" بحى شرق سوهاج

سوهاج محمود مقبول

افتتح اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، مساء اليوم، "ميدان الشبان المسلمين" بحي شرق سوهاج، بعد انتهاء أعمال التطوير ورفع كفاءة الميدان، ضمن خطة مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، عدلي أبو عقيل رئيس مركز ومدينة سوهاج، وعامر عوض رئيس حي شرق، والدكتورة نجاة موسى مدير وحدة التنفيذ المحلية بالديوان العام، والمهندسة عبير الطيب مدير وحدة التنسيق الحضاري، والمهندس مهند ممدوح محمد صاحب التصميم الحائز على المركز الأول بالمسابقة المعمارية التي تم طرحها من قبل؛ لاختيار التصميم الأمثل لتطوير الميدان، والقائم على تنفيذ أعمال الميدان .

واستمع المحافظ إلى شرح مفصل عن مراحل تطوير الميدان والأعمال التي تمت لرفع كفاءته، حيث شملت الأعمال " عمل فني بمنتصف الميدان " لاند مارك " يحيط به أحواض من الزهور ونباتات الزينة، ومقاعد من الرخام للجلوس، وأرضيات من الرخام، بالإضافة إلى أعمال الإنارة والكهرباء، وأعمال الرصف والتخطيط، وتركيب اللوحات المرورية، وإنشاء الأرصفة والبردورات، وإعادة التخطيط الخارجي للميدان، لاستيعاب الكثافات المرورية، ومنع التكدس والازدحام وتخصيص أماكن لانتظار السيارات تلبي الاحتياجات، والمساحات الخضراء بالميدان .

ووجه " الفقي " بضرورة الحفاظ على ما تحقق من مظهر حضاري يليق بمحافظة سوهاج، لافتا إلى أهمية الصيانة الدورية للميدان، والاهتمام بالمساحات الخضراء، وأعمال النظافة الدورية بالميدان .