محافظ دمياط تتابع الموقف التنفيذى لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الموقف التنفيذى لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2021 / 2022، وذلك خلال الاجتماع المُنعقد اليوم بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و رأفت نور مدير عام الشئون المالية والإدارية و مديرى إدارات التخطيط و المشتريات والمركبات.

هذا وقد ناقشت "المحافظ" محاور ونسب التنفيذ ومعدلات الأداء، وما تضمنه من اعتمادات و مصروفات والمتبقى و ماهو جارى الصرف منه، لتنفيذ المشروعات التنموية، كما ناقشت أيضاً الملامح الأساسية لخطة العام المالى القادم لادراج أعمال و مشروعات جديدة وفقاً للاولويات و الاحتياجات.

و أكدت "محافظ دمياط" على أهمية تكاتف الجهود بين جميع الجهات لتذليل كافة المعوقات التى قد تواجه عمليات التنفيذ، موجهة على الإسراع فى معدلات التنفيذ والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، والعمل نحو رفع معدلات الأداء للاستفادة من المبالغ المرصودة، وأشارت "محافظ دمياط" إلى أنه يتم متابعة الموقف الخاص بالخطة بشكل دورى للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق الصالح العام.