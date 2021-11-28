اليوم السابع
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محافظ بورسعيد يستقبل إليخاندرو ميندوزا جانتس سفير دولة بنما بالقاهرة

الأحد، 28 نوفمبر 2021 10:44 ص
محافظ بورسعيد يستقبل إليخاندرو ميندوزا جانتس سفير دولة بنما بالقاهرة جانب من اللقاء
بورسعيد - محمد عزام

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استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، السفير إليخاندرو ميندوزا سفير دولة بنما بالقاهرة، فى إطار توطيد العلاقات.

وعبر اللواء عادل الغضبان، عن سعادته بزيارة سفير دولة بنما لمدينة بورسعيد، والتى تشهد فترة مليئة بالإنجازات والتنمية فى تاريخها، مؤكدًا على أن هذه الزيارة تدعم روابط الصلة بين دولة مصر وبنما.

ومن جانبه، أعرب سفير دولة بنما، عن بالغ تقديره وسعادته لحسن الاستقبال، مؤكدا امتنانه لزيارة هذه المدينة التاريخية الجميلة، لافتًا إلى ان هناك علاقات طيبة تجمع بين بلاده ومصر، وأن دولته حريصة على تقوية روابط الصلة مع دولة مصر، وأشاد بما شهدته الدولة المصرية من إنجازات ومشروعات عملاقة فى إطار تحقيق التنمية الشاملة، والتى كان لمحافظة بورسعيد نصيب كبير من هذه التنمية، التى جعلتها فى مصاف المدن.

 

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عادل الغضبان

محافظ بورسعيد

سفير دولة بنما

القاهرة

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