اليوم السابع
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أكرم القصاص
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محافظ الوادي الجديد يبحث مع وزير الري موقف المشروعات الجارية بالمحافظة

الأحد، 28 نوفمبر 2021 10:42 ص
محافظ الوادي الجديد يبحث مع وزير الري موقف المشروعات الجارية بالمحافظة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري
فريق المحافظات

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استقبل الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، حيث تم التباحث حول موقف المشروعات المائية، ومتابعة منظومة الري الحديث والمراقبة والتحكم في آبار المياه الجوفية بالمحافظة.

وأكد المحافظ، فى بيان له اليوم، أنه تمت مناقشة آليات التوسع في استخدام الطاقة الشمسية في تشغيل الآبار والتحكم فى معدلات السحب من المخزون الجوفى، ومتابعة منظومة الرصد والتحكم عن بُعد التي تم تركيبها لعدد (19) بئر حتى الآن، وربطها بمقياس الرطوبة الذي يساعد المزارعين في تحديد الموعد الأمثل لبدء وإنهاء عملية الرى عن طريق رسائل نصية يتم إرسالها على الهاتف المحمول.


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