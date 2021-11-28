محافظ المنيا : تنفيذ مشروعات ضخمة بتكلفة 73 مليار جنيه منذ عام 2014

المنيا - حسن عبد الغفار

أجرى اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد ، اليوم الاحد، جولة تفقدية بعدد من المشروعات القومية الكبرى بمركز سمالوط والتى تزيد تكلفتها على 3.5 مليار جنيه ، لمتابعة انتظام سير العمل بتلك المشروعات.

رافق المحافظ خلال جولته، الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، أحمد راشد رئيس مدينة سمالوط ، حيث شملت جولة المحافظ، تفقد محور سمالوط على النيل ، مستشفى سمالوط التخصصى ، مركز التحكم الإقليمى لمنطقة كهرباء مصر الوسطى .

أكد المحافظ أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، حققت خلال السبع سنوات الماضية إنجازات غير مسبوقة فى جميع النواحى التنموية بكافة ربوع البلاد ، ساهمت فى التمهيد لبدء حقبة جديدة فى تاريخ مصر الحديث وهى مرحلة "الجمهورية الجديدة" لافتا أنه على صعيد محافظة المنيا ، تم خلال السبع سنوات الماضية ، تحقيق إنجازات لم تحقق منذ عقود على مستوى كافة القطاعات مما ساهم فى إحداث نقلة نوعية كبيرة فى جميع الخدمات من خلال تنفيذ مشروعات ضخمة بجميع مراكز المحافظة بإجمالى تكلفة تزيد عن 73 مليار جنيه، ومن أهم تلك المشروعات فى مركز سمالوط تحديدا ، تنفيذ محور سمالوط على نهر النيل بطول 24كم / عرض 21م ، وبتكلفة 1.8 مليار جنيه، ويشتمل على 47 عملًا صناعيًا ، كما تم إنشاء مركز التحكم الإقليمى بمركز سمالوط بإجمالى تكلفة 1.4 مليار جنيه، والذى تم تنفيذه لخدمة 5 محافظات وهى ( المنيا / بنى سويف / الفيوم / أسيوط / الوادى الجديد )، وكذلك تم إحلال وتجديد وتطوير ( 5 ) مستشفيات ، منها مستشفى سمالوط التخصصى وتهدف المستشفى إلى تقديم الرعاية الصحية الشاملة التى يحتاجها المواطن لتحسين الخدمات المقدمة للمرضى المترددين على المستشفيات، بتكلفة 247 مليونا و787 ألف جنيه.

وخلال جولة المحافظ التفقدية بمركز سمالوط وجه المحافظ رئيس المدينة بمنع سير التكاتك على محور سمالوط والاهتمام بأعمال النظافة الدورية للحفاظ على المظهر الجمالى للمحور ، كما تفقد المحافظ خلال جولته بمستشفى سمالوط التخصصى مدرسة التمريض الملحقة بالمستشفى وأعرب عن امنياته بالتوفيق لجميع الطالبات، كما التقى بعدد من المواطنين خلال جولته بمستشفى سمالوط ، حيث استمع لمقترحاتهم وطلباتهم، كما استمع لشكاوى المرضى والمترددين على المستشفى، ووجه بتكثيف أعمال النظافة ورفع الاشغالات من محيط المستشفى.