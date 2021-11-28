محافظ الدقهلية يقرر تعديل المخططات التفصيلية لقرية ميت العامل بمركز أجا

الدقهلية - مرام محمد

نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية"، في عددها رقم 267 الصادر في 28 نوفمبر سنة 2021، قرار الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بتعديل المخططات التفصيلية لقرية ميت العامل التابعة لمركز ومدينة أجا.

وجاء نص قرار محافظ الدقهلية رقم 676 لسنة 2021، أنه بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن إصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانية المشكلة بقرار المحافظ رقم 271 لسنة 2015، ووفقا لما ارتأيناه تحقيقا للصالح العام، قررنا تعديل المخططات التفصيلية لقرية ميت العامل التابعة لمركز ومدينة أجا.

وتضمن القرار في مادته الأولى، تعديل المخططات التفصيلية لقرية ميت العامل التابعة لمركز ومدينة أجا، حيث يتم رفع الشارع وتغيير الاستعمال من ديني إلى سكني؛ ليتوافق مع ما هو قائم بالطبيعة وحدود الملكيات مع الإلتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلي المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجي المعتمد للقرية.

ونصت المادة الثانية، على أن محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانية يعتبر مكملا للقرار فيما لا يرد بهذا القرار وتضمن القرار في مادته الثالثة، أنه على كافة الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ صدوره.