اليوم السابع
Ads
الأحد، 28 نوفمبر 2021 01:53 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الإسكندرية يشهد فعاليات احتفالية المحافظة بيوم الطفل العالمى.. صور

الأحد، 28 نوفمبر 2021 01:37 م
محافظ الإسكندرية يشهد فعاليات احتفالية المحافظة بيوم الطفل العالمى.. صور فعاليات احتفالية المحافظة بيوم الطفل العالمى
الإسكندرية- جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، فعاليات احتفالية المحافظة بيوم الطفل 2021 بمشاركة أبطال مرضى السرطان، والتي أقامتها المحافظة بالتعاون مع المجتمع المدني بالإسكندرية، وذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء أيمن الدالي ممثلاً عن الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية، وممثلى المجتمع المدني. 

وخلال كلمته، أكد محافظ الإسكندرية على الدعم والرعاية التي توليه الدولة في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للأطفال في جميع النواحي.
 
وأعرب الشريف عن سعادته بتواجده وسط أبطال مرضى مكافحة السرطان بالإسكندرية، مشيراً إلى أن المحافظة حرصت هذا العام بأن يكون فاعليات "يوم الطفل" بتواجد جميع الأطفال مرضى السرطان لإدخال البهجة على أبنائها وتقديم كامل الدعم المعنوي لهم. 
 
وقدم المحافظ الشكر إلي مؤسسات المجتمع المدني بالإسكندرية، المشاركين في الفعاليات وكل من ساهم بجهود رمزية لصالح أطفالنا، مشيداً بدور المجتمع المدني في دعم جهود الدولة.
 
فعاليات احتفالية المحافظة بيوم الطفل العالمى (1)
فعاليات احتفالية المحافظة بيوم الطفل العالمى (1)

فعاليات احتفالية المحافظة بيوم الطفل العالمى (2)
فعاليات احتفالية المحافظة بيوم الطفل العالمى (2)

فعاليات احتفالية المحافظة بيوم الطفل العالمى (3)
فعاليات احتفالية المحافظة بيوم الطفل العالمى (3)

فعاليات احتفالية المحافظة بيوم الطفل العالمى (4)
فعاليات احتفالية المحافظة بيوم الطفل العالمى (4)
 
 
 
 
 

الاسكندرية

يوم الطفل

حقوق الطفل

محافظ الاسكندرية

اخبار مصر

اخبار الاسكندريه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة