محافظ الإسكندرية يشهد فعاليات احتفالية المحافظة بيوم الطفل العالمى.. صور

وخلال كلمته، أكد محافظ الإسكندرية على الدعم والرعاية التي توليه الدولة في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للأطفال في جميع النواحي.

وأعرب الشريف عن سعادته بتواجده وسط أبطال مرضى مكافحة السرطان بالإسكندرية، مشيراً إلى أن المحافظة حرصت هذا العام بأن يكون فاعليات "يوم الطفل" بتواجد جميع الأطفال مرضى السرطان لإدخال البهجة على أبنائها وتقديم كامل الدعم المعنوي لهم.

وقدم المحافظ الشكر إلي مؤسسات المجتمع المدني بالإسكندرية، المشاركين في الفعاليات وكل من ساهم بجهود رمزية لصالح أطفالنا، مشيداً بدور المجتمع المدني في دعم جهود الدولة.