محافظ الإسكندرية: إخلاء شاطئ السرايا العام من المواد البلاستيكية الضارة بالبيئة

وأكد الشريف، فى بيان له اليوم، أن مثل تلك المبادرات والفاعليات تهدف إلى توعية رواد الشواطئ بأهمية المحافظة على نظافة الشواطئ من المخلفات البلاستيك مع التحذير من مخاطر التلوث البلاستيكي وخاصة على الحياة البحرية، لافتا أن مشاركة أبنائنا الطلاب من كليات" الصيدلة-السياحة و الفنادق-التجارة -الآداب"، جامعة الإسكندرية، تؤكد أن الأجيال القادمة واعية بمخاطر التلوث البيئي كما انهم شريك فعال ومؤثر مع الدولة في النهوض بمستوى نظافة الشواطئ.

وشارك في هذه الفاعلية؛ الدكتور سامح رياض وكيل الوزارة رئيس جهاز شئون البيئة بمنطقة غرب الدلتا بالإسكندرية وغادة أحمدين مدير برامج جمعية المكتب العربي للشباب والبيئة وذلك بالتنسيق مع الادارة المركزية للسياحة والمصايف.