اليوم السابع
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مئات المهاجرين يغادرون بيلاروسيا.. وحرس حدود بولندا يعلن وفاة مهاجر

الأحد، 28 نوفمبر 2021 07:07 م
مئات المهاجرين يغادرون بيلاروسيا.. وحرس حدود بولندا يعلن وفاة مهاجر
كتبت: هناء أبو العز

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يواصل العراق نقل مئات المهاجرين الذين تقطعت بهم السبل فى بيلاروسيا على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبى، ففى وقت متأخر من مساء السبت، أقلعت طائرة أخرى تابعة لشركة الخطوط الجوية العراقية التابعة للخطوط الجوية العراقية من مطار مينسك متوجهة إلى أربيل، ومن المقرر رحلتين أخريين يوم الاثنين. كما أبلغ حرس الحدود فى بيلاروسيا عن اكتشاف مهاجر ميت مشتبه به عند معبر إلى ليتوانيا.

 

كما تم العثور على الرجل، البالغ من العمر 30 عامًا، على الجانب البيلاروسى فى كيس نوم لا توجد به علامات على الحياة. 

 

 وعلى الرغم من رحلات العودة، لا يزال هناك آلاف المهاجرين فى بيلاروسيا يتطلعون إلى الاتحاد الأوروبى وخاصة إلى ألمانيا، ولا يزال عدد كبير منهم على وجه الخصوص يعيشون فى ظروف صعبة فى مأوى للطوارئ فى مستودع فى بروسجى على الحدود مع بولندا.

 


بولندا

بيلاروسيا

المهاجرين

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