ليبيا والمغرب تبحثان تعزيز التعاون المشترك

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عقدت اللجنة القنصلية الليبية المغربية المشتركة دورتها الاولي في العاصمة المغربية الرباط، لدعم آليات تعزيز التعاون بين البلدين.

وذكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية، في بيان اوردته وكالة الانباء الليبية، السبت، أن وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية مراد حميمة، ترأس الجانب الليبي في هذه الاجتماعات، فيما ترأس الجانب المغربي مدير إدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية المغربية، السفير محمد البصري، حيث تم مناقشة ودراسة العديد من المواضيع والمسائل القنصلية التي تهم البلدين في مختلف المجالات.

ووقع الجانبان على محضر الاجتماع الأول للجنة القنصلية الليبية المغربية المشتركة، متضمنا الاتفاق على تسهيل حصول الطلبة الليبيين وأسرهم على التأشيرة والإقامة في المغرب وتسهيل إجراءات منح التأشيرة للمستثمرين ورجال الأعمال من كلا البلدين وتسهيل إجراءات منح التأشيرة للعمالة المغربية الوافدة والتأكيد على تفعيل اتفاقيات التعاون القضائي ونقل المحكومين والعمل على تسهيل استئناف الرحلات الجوية بين البلدين.

وأشارت الخارجية الليبية إلى أن هذه الاجتماعات تأتي تنفيذا لما تم الاتفاق عليه خلال زيارة وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش للمغرب خلال شهر يونيو الماضي ولقائها نظيرها المغربي ناصر بوريطة، بخصوص دعم آليات تعزيز التعاون، ودعوتها إلى ضرورة استئناف انعقاد اللجان المشتركة المتوقفة منذ العام 2009.