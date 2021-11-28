لو طفلك عضه كلب.. اعرفى الإسعافات الأولية وطرق الوقاية

كتبت - ميرفت رشاد

يعتبر الأطفال أكثر ضحايا عضات الكلاب شيوعًا، وهم أكثر عرضة للإصابة بجروح خطيرة خاصة في مناطق الرأس والرقبة، وتحدث معظم عضات الكلاب التي تصيب الأطفال الصغار أثناء الأنشطة اليومية وأثناء التفاعل مع الكلاب المألوفة، مثل كلب العائلة أو كلب معروف جيدًا للعائلة، نظرًا لأن معظم عضات الكلاب تتضمن حيوانات مألوفة، فإن الوقاية تبدأ في منزلك، وفقًا لما نشره موقع "healthychildren".

منع عضات الكلاب

ما يقرب من 1 من كل 5 أشخاص عضتهم الكلاب يحتاجون إلى رعاية طبية، وبالنسبة للأطفال من المرجح أن تكون الإصابات خطيرة لأن غالبية الإصابات تحدث في الرأس أو الوجه أو الرقبة، يجب أن يكون الآباء على دراية ببعض الخطوات البسيطة التي يمكن أن تمنع عضات الكلاب.

لا تترك طفلًا صغيرًا وكلبًا بمفردهما أبدًا، بغض النظر عما إذا كان كلب العائلة، أو كلبًا معروفًا لك، أو كلبًا تم التأكد من أنه حسن التصرف، يمكن لأي كلب أن يعض.

لا تسمح لطفلك بلعب ألعاب عدوانية مع كلب، مثل لعبة شد الحبل أو المصارعة، فقد يؤدي ذلك إلى عضات.

علم طفلك أن يطلب الإذن من صاحب الكلب قبل مداعبة أي كلب.

دع الكلب يشمك أنت أو طفلك قبل الملاعبة، وابتعد عن الوجه أو الذيل، دلل الكلب برفق، وتجنب ملامسة العين، خاصة في البداية.

لا تزعج كلبًا نائمًا أو يأكل أو يعتني بالجراء، من المرجح أن تستجيب الكلاب في هذه المواقف بعدوانية، حتى مع وجود شخص مألوف لها.

علم طفلك أن يتحرك بهدوء وببطء حول الكلاب.

علم طفلك أنه إذا كان الكلب يتصرف بطريقة مهددة على سبيل المثال، الهدر والنباح أن يظل هادئًا، وتجنب الاتصال بالعين مع الكلب، وابتعد ببطء حتى يفقد الكلب الاهتمام ويغادر.

إذا عض كلبك طفلك فاتبع الخطوات التالية:

اطلب دليلًا على التطعيم ضد داء الكلب من مالك الكلب، واطلب اسم ورقم هاتف طبيب بيطري مطلع على سجلات وتاريخ تطعيم الكلب.

اغسل الجرح فورًا بالماء والصابون.

اتصل بطبيب الأطفال الخاص بك لأن العضات قد تتطلب مضادات حيوية أو حقن داء الكلب، إذا تعرض طفلك للعض بشدة ، أذهب لقسم الطوارئ لتلقي العلاج .

اتبع تعليمات طبيب الأطفال الخاص بك لضمان الشفاء المناسب.

تعرض طفل لعضة كلب

طفل يلعب مع كلب