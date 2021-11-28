لأول مرة فى مصر علاج دوالي الساقين بتقنية الكلاكس

تقرير خاص

صرح الدكتور وليد الدالي أستاذ مساعد جراحة الاوعية الدموية جامعة القاهرة، أن تقنية الكلاكس لإزالة دوالي الساقين أصبحت متوفرة لأول مرة في مصر والشرق الأوسط.



الدكتور وليد الدالي أستاذ مساعد جراحة الاوعية الدموية جامعة القاهرة

تعتبر تقنية الكلاكس هي الأحدث عالميا حيث تعتمد علي المزج بين العلاج بالليزر مع الحقن باستخدام كاشف الأوردة وتعتمد على أجهزة هى الأحدث عالميا لعلاج الدوالي بدون تصبغات وبنتائج ثابتة لاطول فترة ممكنة.

كما صرح الأستاذ الدكتور وليد الدالي أن تقنية الكلاكس بدأت في البرازيل على يد الاستاذ الدكتور كوزو مياكي منذ حوالي 15 عاما، وأثبتت فاعلية كبيرة فى علاج الدوالى دون ترك إثر مع استدامة النتائج أطول فترة ممكنة، وقد انتشرت في بلاد العالم المتقدم حتى أصبحت أكثر الوسائل شهرة في العالم.



تقنية الكلاكس

‎ما هى الأجهزة المطلوبة لعمل الكلاكس:

‎١- جهاز ليزر من نوع ND‪-‬YAG بطول موجة أشعة الليزر 1064 وتمتاز هذه الموجة بأن الجلد لا يقوم بامتصاص أشعة الليزر بينما تمتص الصبغة الموجودة بالدم ثم تنتقل منها للدوالي والشعيرات الدموية بدون حدوث اي حروق بالجلد.

‎٢-جهاز كشف الأوردة ‪(‬vein viewer‪)‬

‎وهو أحدث جهاز مستخدم في العالم لعلاج الدوالي حيث يستخدم الأشعة تحت الحمراء لكشف الدوالي الغير مرئية والأوردة المغذية للأوردة السطحية حتى يتم علاجها ويؤدي هذا إلى استدامة النتائج فترة طويلة جدا.

‎٣- جهاز التبريد

‎تبريد الجلد قبل الليزر أو الحقن لدرجة ـ٢٠ درجة يؤدي إلى عدم الإحساس بالألم و يساعد علي انقباض الأوردة مما يقلل تماما من حدوث تصبغات.

‎كيف تعمل تقنية الكلاكس

‎يتم تحديد الاوردة المغذية، الأوردة حتى عمق ٨ مل باستخدام جهاز كشف الاوردة، تم تسليط اشعة الليزر على الأوردة، تقوم أشعه الليزر بتكسير الصبغة في الهيموجلوبين بالدم مما يمنع التصبغات، كما تقل قطر الأوردة بشكل ملحوظ،ثم يتم حقن الأوردة و بذلك يطول فترة التلامس بين مادة الحقن و جدار الاوردة المنقبضة بفعل اشعة الليزر مما يؤدي الي نتيجة افضل، يتم كل هذا مع تبريد الجلد إلى درجة ٢١- بجهاز التبريد.

‎ما هي مميزات تقنية الكلاكس

‎استخدام الليزر و الحقن سويا و هذا معناه تقوية الليزر بالحقن و تقوية الحقن بالليزر

‎استهداف الأوردة المغذية و هي غير مرئية بالعين المجردة، و يتم تحديدها باستخدام كاشف الاوردة، كما يتم استهداف الدوالي الاعمق و هذا يؤدي إلى استدامة النتائج أطول فترة ممكنة

‎لا نحتاج الي الجوارب الطبية الضاغطة بعد الكلاكس

‎لا يوجد تصبغات الا في حالات نادرة جدا

‎كم عدد الجلسات التي يحتاجها المريض

‎جلسة أو جلستين في المتوسط

‎ما هي النتائج المتوقعة بعد الجلسة

‎يتم اختفاء الدوالي بعد الجلسة باسبوعين تدريجيا، و تكون النتيجة النهائية بعد شهرين الي ثلاث اشهر. يتم اختفاء ٧٠٪ علي الاقل و فد تصل الي كل الدوالي في بعض الحالات الغير قليلة.

وقد اختتم الأستاذ الدكتور وليد الدالي حديثة، قائلا إن بوصول هذة التقنية مصر أصبحت مصر رائدة الشرق الأوسط في علاج دوالي الساقين.