كسر الأوامر الإلزامية.. الرئيس الأمريكى يتسوق بمتجر بدون كمامة.. فيديو

رصد مقطع فيديو نشرته شبكة "فوكس نيوز" الرئيس الأمريكي جو بايدن وهو يتجول داخل أحد المتاجر خلال عطلة نهاية الأسبوع دون أن يضع الكمامة بشكل مناسب، على الرغم من أنه حث الأمريكيين مرارا على ارتدائها.

ووفقا لتقرير فوكس نيوز، فقد شوهد بايدن فى متجر موراى تورى فى جزيرة نانتوكت، أمس السبت، حيث اعتاد أن يقضى إجازة عيد الشكر مع أسرته فى ولاية ماسوشستس، بينما كانت الكمامة الخاصة به موضوعة على رقبته، ولا تغطى فمه على الرغم من وجود لافتة واضحة خارج الباب توجه الزائرين بارتداء الكمامة.

WATCH: Despite a large sign on the door stating "required face covering," Biden shops maskless during his Nantucket vacation pic.twitter.com/zpmWcq7log