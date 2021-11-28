كردستان: ضرورة التنسيق مع جيش العراق والتحالف الدولى لمواجهة تهديدات داعش

أ.ش.أ

أكد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد، ضرورة التنسيق بين قوات البيشمركة والجيش العراقي والتحالف الدولي للتصدي لتهديدات تنظيم داعش الإرهابي، بعد هجوم شنه التنظيم أسفر عن سقوط ضحايا من قوات البيشمركة في منطقة كولجو.

وقال بارزاني في بيان أوردته قناة السومرية نيوز العراقية، " لقد حذرنا مرارا من مخاطر إرهابيي داعش وإعادة تنظيم صفوفهم، وخصوصا في المناطق الكردستانية خارج إدارة الإقليم مستغلين بذلك الثغرات الأمنية في تلك المناطق، إذ أصبحوا يشكلون تهديدا جديا على أمن المنطقة وسكانها".

وشدد بارزاني على ضرورة تفعيل المراكز الأمنية المشتركة بين قوات البيشمركة والجيش العراقي بالتنسيق مع قوات التحالف الدولي ضد داعش، بهدف سد الثغرات الأمنية في تلك المناطق، مشيرا إلى أنه وجه وزارة البيشمركة لتكون على أهبة الاستعداد واتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء تهديدات إرهابيي داعش، ومنع إلحاق الخسائر بقوات البيشمركة وأهالي المنطقة.