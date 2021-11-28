اليوم السابع
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الأحد، 28 نوفمبر 2021 08:09 ص
أكرم القصاص
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كبير خبراء الأمراض المعدية بأمريكا يرجح احتمالية وجود متغير "أوميكرون" فى الولايات المتحدة

الأحد، 28 نوفمبر 2021 08:00 ص
كبير خبراء الأمراض المعدية بأمريكا يرجح احتمالية وجود متغير "أوميكرون" فى الولايات المتحدة كورونا - أرشيفية
ا ش ا

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رجح مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية الأمريكي أنتوني فاوتشي، السبت، احتمالية وجود المتغير الجديد من فيروس"كورونا" (أوميكرون) في الولايات المتحدة. 
 
وقال فاوتشي - في تصريحات إعلامية له أوردتها مجلة "بيبول" الأمريكية - "لن أتفاجأ إذا كان الأمر كذلك".. مُشيرا إلى أن هناك عدة عوامل تسمح بإمكانية وجود هذا المتغير الجديد وسرعة انتشاره داخل الولايات المتحدة.
 
وأوضح أنه لم يتم اكتشاف هذا المتغير بعد في الولايات المتحدة، محذرًا أنه في ظل ظهور هذه الدرجة من قابلية الانتقال، وتسجيل حالات قادمة من الخارج في عدد من الأماكن مثل إسرائيل وبلجيكا وفي مناطق أخرى- و"عندما يكون لديك فيروس مثل ذلك، فإنه تقريبًا سينتشر في النهاية بشكل أساسي"، بحسب قوله.
 
وأضاف أن السلالة الجديدة- المعروفة حاليًا باسم B.1.1.529- "بها عدد كبير من الطفرات" التي تؤثر بشكل خاص على قدرة الفيروس على الارتباط بالخلايا المتواجدة في الأنف والرئة.
 
وأثار فاوتشي - أيضًا - مخاوف بشأن ما إذا كان بإمكان المتحورالجديد أن يتهرب من حماية العلاجات الرئيسية مثل الأجسام المضادة وحيدة النسيلة وبلازما الاشخاص الذين أصيبوا بالفعل بالفيروس وتعافوا منه إلى جانب اللقاحات، موضحا أنه لا يمكن التنبؤ بذلك، فكل هذه الأمور مازالت "إحتمالات".
 

معهد الامراض المعدية فى امريكا

كورونا

اوميكرون

اخبار العالم

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