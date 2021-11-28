اليوم السابع
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قنصلية فلسطين بالإسكندرية تحتفل غدا باليوم العالمى للتضامن مع الفلسطينيين

الأحد، 28 نوفمبر 2021 08:00 ص
قنصلية فلسطين بالإسكندرية تحتفل غدا باليوم العالمى للتضامن مع الفلسطينيين السفير حسام الدباس قنصل عام السفارة الفلسطينية
الإسكندرية - أسماء على بدر

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تحتفل قنصلية فلسطين بالإسكندرية برئاسة السفير حسام الدباس، باليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى، غدا الاثنين 29 نوفمبر الجارى، بمسرح سيد درويش بالإسكندرية.

 

ويتضمن الحفل معرضا للفن التشكيلى وحفل فلكلور تحية فرقة الراية الفلسطينى للدبكة والفلكلور الشعبى الفلسطينى.

 

كما يحضر أعضاء الجالية الفلسطينية بالإسكندرية وقناصل الدول العربية والأجنبية إحياء لليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى.

 

يذكر أن يحتفل العالم اليوم 29 نوفمبر، باليوم الدولى للتضامن مع الشعب الفلسطينى، وهو مناسبة تبنتها وتنظمها الأمم المتحدة، تدور فعالياتها فى مقر الأمم المتحدة فى نيويورك للتذكير بالقرار 181 الخاص بفلسطين.

 

ومنذ بداية القضية الفلسطينية أواخر القرن التاسع عشر وحتى الآن، ومصر لم تدخر جهدا لدعم قضية الأشقاء بل خاضت حروبا وقدمت شهداءً، من أجل الحصول على أرضهم وحريتهم من براثن الاستعمار الإسرائيلى.


قنصلية فلسطين بالإسكندرية

اليوم العالمى للتضامن مع الفلسطينيين

الإسكندرية

مسرح سيد درويش

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