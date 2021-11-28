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قمص كنيسة العذراء بالوراق: المسلمون هرعوا للاطمئنان على الكنيسة

الأحد، 28 نوفمبر 2021 10:40 م
قمص كنيسة العذراء بالوراق: المسلمون هرعوا للاطمئنان على الكنيسة كنيسة
كتب محمد شرقاوى

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قال الأب داوود هريم قمص كنيسة العذراء بالوراق، إن إسراع النقيب أحمد عادل والمجندين لإطفاء الحريق الذى نشب فى الكنيسة، ليس أمرًا جديدًا، على شعب الوراق، الذى هب مسلموه قبل مسيحيه للاطمئنان على الكنيسة.

 

وأوضح الأب داوود خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، فى برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، تفاصيل الواقعة، قائلا إنه حدث ماس كهربائى فى الكابل القادم من الشارع أسفل المنارة على البوابة، وعندما اشتعلت النيران أحضر عمال الكنيسة الطفايات، وجاء النقيب ومعه الطفاية، والمحلات المجاورة كذلك أحضرت الطفايات، مردفا: "النقيب بكل شهامة دخل وأطفأ النار، ودى حاجة مش جديدة".

 

وأردف: "شعب الوراق كله شعب واحد، محبتنا كاملة، احنا أهل وأسر وقلوبنا واحدة، ومحبتنا كبيرة العمر كله".


كنيسة العذراء بالوراق

المسلمون

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محمد الباز

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