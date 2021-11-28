قضايا الدولة تعيد ملكية 26 ألف فدان بالعياط لصالح الدولة

كتب إبراهيم قاسم - محمد إبراهيم

تمكنت هيئة قضايا الدولة، برئاسة المستشار حسين مصطفى فتحى من تحقيق انجاز كبير يضاف إلى انجازات الهيئة فى الدفاع عن المال العام وحماية أملاك الدولة العامة لخاصة باستصدار حكم من المحكمة الادارية العليا باسترداد الدولة مساحة 26000 فدان بمنطقة العياط محافظة الجيزة فى الطعن رقم 3984 لسنة 65 ق.عليا.

وترجع خلفية الموضوع إلى زعم الشركة المصرية الكويتية للاستثمار والتنمية (ايجيبت جلف) تملكها مساحة 26 ألف فدان بموجب عقد البيع المحرر بينها وبين الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بتاريخ 16/2/2002 بواقع 200 جنيه سعر بيع الفدان، إلا أن الشركة خالفت شروط التعاقد، مما دعا هيئة التعمير إلى فسخ العقد بتاريخ 26/2/2011 فطعنت الشركة على قرار الفسخ وتحصلت على حكم لصالحها من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الطعن رقم 38227 لسنة 65 ق.عليا بجلسة30/8/2018 ، مما حدا بهيئة قضايا الدولة إلى الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن الرقيم عاليه والتى قضت بجلسة 23 نوفمبر 2021 بإلغاء الحكم والقضاء برفض دعوى الشركة.

وبهذا الحكم تكون الدولة قد استردت مساحة 26000 فدان بمنطقة العياط محافظة الجيزة من الشركة حيث تأكد سلامة وصحة قرار هيئة التعمير بفسخ التعاقد الصادر بتاريخ 26/2/2011 ومخالفة الشركة بنود التعاقد المبرم معها.