فضيحة اغتصاب وتحرش جديدة تلاحق وزير فرنسى سابق

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بعد 4 سنوات من اتهامه بالاغتصاب لأول مرة من قبل حفيدة الرئيس الفرنسى الراحل فرنسوا ميتران ، تلاحق مزاعم جديدة عالم البيئة الشهير والوزير السابق نيكولا أولو.

ويواجه أولو، البالغ 66 عاماً، مزاعم جديدة بالاغتصاب والاعتداء الجنسي بعد أن قالت عدة نساء، في فيلم وثائقي بث الخميس، إنه اعتدى عليهن، وفق صحيفة "الجارديان".

إلا أن الوزير السابق نفى بشدة هذه المزاعم، واتهم النساء بالكذب، معلناً اعتزاله الحياة العامة، وذلك في مقابلة استبقت بث الوثائقي مباشرة.

لكن شهادات النساء في الفيلم جاءت قوية، فقد انفجرت سيلفيا - التي لم تكشف عن اسمها الثاني - بالبكاء وهي تصف ما حدث معها في موقف سيارات بالهواء الطلق في مايو 1989 عندما كانت في السادسة عشرة من عمرها.

وأضافت: "كنت صغيرة ولم أفهم ما يريد، لكنني كنت أعلم أن ما حدث كان سيئاً". كما أردفت: "لقد احتفظت بهذا لنفسي لمدة 30 عاما، فقد كنت في السادسة عشرة من عمري، فيما كان الفاعل نيكولا أولو من كان سيصدقني؟"، في إشارة إلى شهرة الرجل في ذلك الحين.