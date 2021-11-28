ضوابط احتساب درجات مادة تكنولوجيا المعلومات بامتحان رابعة ابتدائى

كتب ــ محمود طه حسين

أعلنت بعض المديريات التعليمية ضوابط احتساب درجات مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للعام الدراسى الحالى، ونقدم فى التقرير التالى تفاصيل احتساب الدرجات لتلاميذ الصف الرابع الابتدائى.

ـ يعتبر تدريس المادة اجباريا لجميع التلاميذ.

ـ تدرس بمعدل حصتين أسبوعيًا بما يساوى 90 دقيقة.

ـ تقسم إلى ثلاث اختبارات في الترم الواحد.

ـ يختار المعلم من الاختبارات المعدة مسبقًا من المنصة.

ـ يعقد الاختبار الأول بعد انتهاء شهر من الدراسة .

ـ الثانى يستهدف أجزاء المقرر في الشهر الثانى.

ـ الاختبار الأخير في نهاية الفصل الدراسي الأول.

ـ الترم الأول ليس له نتيجة تعلن.

ـ يتم إعلانها في نهاية الفصل الدراسي الثاني.

ـ يتم تحويل الدرجات لألوان.

ـ اللون الأزرق: من 85حتى 100 درجة.

ـ يعنى أن المتعلم فاق التوقعات في اكتساب المهارات.

ـ اللون الأخضر من 65 لـ85.

ـ يعنى أن المتعلم قد امتلك المهارات والمعارف.

ـ اللون الأصفر من 50 حتى 65.

ـ يعنى أن المتعلم في حاجة إلى بعض الدعم.

ـ اللون الأحمر من 1 لأقل من 50.

ـ يعنى أن المتعلم لم يتقن هذه المهارات ويحتاج الدعم.

ـ ينقل الطالب للصف الأعلى فى حالة اجتيازه.

ـ إذا حصل على اللون الأحمر بعد اختبارات الدور الثانى يعيد السنة الدراسية.

ـ توزيع الدرجات لكل فصل دراسى.

ـ فى الشهر الأول 15 الثاني 15.

ـ الفصل الدراسى الأول 30 ليكون المجموع الكلى 60 درجة.

ـ تضاف إليهم المهام الأدائية 35.

ـ الحضور 5 ليكون المجموع الكلي 100 درجة.

ـ توزيع الدرجة المخصصة للمهام الأدائية 35 درجة.

ـ التخطيط الجيد 5 درجات.

ـ جدية العمل 5 درجات والمنتج النهائى 25 درجة.