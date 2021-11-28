اليوم السابع
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ضوابط احتساب درجات مادة تكنولوجيا المعلومات بامتحان رابعة ابتدائى

الأحد، 28 نوفمبر 2021 10:00 ص
ضوابط احتساب درجات مادة تكنولوجيا المعلومات بامتحان رابعة ابتدائى وزارة التربيه والتعليم - ارشيفية
كتب ــ محمود طه حسين

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أعلنت بعض المديريات التعليمية ضوابط احتساب درجات مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للعام الدراسى الحالى، ونقدم فى التقرير التالى تفاصيل احتساب الدرجات لتلاميذ الصف الرابع الابتدائى.

ـ يعتبر تدريس المادة اجباريا لجميع التلاميذ.

ـ  تدرس بمعدل حصتين أسبوعيًا بما يساوى 90 دقيقة.

ـ تقسم إلى ثلاث اختبارات في الترم الواحد.

ـ يختار المعلم من الاختبارات المعدة مسبقًا من المنصة.

ـ يعقد الاختبار الأول بعد انتهاء شهر من الدراسة .

ـ الثانى يستهدف أجزاء المقرر في الشهر الثانى.

ـ  الاختبار الأخير في نهاية الفصل الدراسي الأول.

ـ الترم الأول ليس له نتيجة تعلن.

ـ يتم إعلانها في نهاية الفصل الدراسي الثاني.

ـ يتم تحويل الدرجات لألوان.

ـ اللون الأزرق: من 85حتى 100 درجة.

ـ يعنى أن المتعلم فاق التوقعات في اكتساب المهارات.

ـ  اللون الأخضر من 65 لـ85.

ـ  يعنى أن المتعلم قد امتلك المهارات والمعارف.

ـ اللون الأصفر من 50 حتى 65.

ـ يعنى أن المتعلم في حاجة إلى بعض الدعم.

ـ اللون الأحمر من 1 لأقل من 50.

ـ يعنى أن المتعلم لم يتقن هذه المهارات ويحتاج الدعم.

 ـ ينقل الطالب للصف الأعلى فى حالة اجتيازه.

ـ إذا حصل على اللون الأحمر بعد اختبارات الدور الثانى يعيد السنة الدراسية.

ـ توزيع الدرجات لكل فصل دراسى.

ـ  فى الشهر الأول 15 الثاني 15.

ـ الفصل الدراسى الأول 30 ليكون المجموع الكلى 60 درجة.

ـ تضاف إليهم المهام الأدائية 35.

ـ الحضور 5 ليكون المجموع الكلي 100 درجة.

ـ توزيع الدرجة المخصصة للمهام الأدائية 35 درجة.

ـ  التخطيط الجيد 5 درجات.

ـ جدية العمل 5 درجات والمنتج النهائى 25 درجة.

 

 

 


التربية والتعليم

درجات مادة تكنولوجيا المعلومات

توزيع درجات مادة تكنولوجيا المعلومات

اخبار مصر

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