ضبط 64 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات رقابية بالمنيا

أعلنت مديرية التموين بالمنيا، عن ضبط 64 مخالفة متنوعة خلال الحملات الرقابية التي نظمتها المديرية اليوم الاحد ، بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف إحكام الرقابة على كافة السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين .

يأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، بتكثيف الحملات المرورية على المخابز البلدية والأسواق، والتصدى بكل حاسم للمخالفين من خلال اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم

من جانبه ، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، إنه تم خلال الحملات ضبط 64 مخالفة تموينية منها 55مخالفة فى مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت ما بين "إنتاج خبز ناقص الوزن- إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات- توقف بدون عذر- قضايا متنوعة أخرى"، و6 مخالفات فى مجال متابعة الأسواق تنوعت بين "مجهولة المصدر – قضايا أخرى"، بالإضافة إلى 3 مخالفات فى مجال متابعة المواد البترولية .