ضبط كميات من الأسمدة الكيماوية المحظور تداولها بالأسواق فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

وجهت إدارة مباحث التموين بسوهاج بإشراف اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، حملة تموينية لتحقيق أقصى درجات الرقابة على الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء على عموم المواطنين ومحدودي الدخل وتم ضبط 36 قضية تموينية متنوعة.

ترأس الحملة اللواء محمد زين مدير مباحث سوهاج والعميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والعميد مدير مباحث التموين وتنسيقا ووكيل وزارة التموين بسوهاج، وأسفرت الجهود عن ضبط صاحب محل أسمدة كيماوية - ويقيم دائرة مركز طما لحيازة وتجميع والاتجار في الأسمدة الكيماوية المحظور تداولها بالأسواق والخاصة بوزارة الزراعة مخالفاً القانون وتم ضبط " 200 " شيكارة أسمدة زنة الشيكارة 50 كيلوجرام بأجمالي وزن " 10000 " كيلوجرام أسمدة كيماوية.

كما تم ضبط صاحب محل زيوت سيارات ويقيم دائرة قسم طهطا لإدارته منشأة بدون ترخيص وحيازة سلع مجهولة المصدر وتعبئة زيوت سيارات داخل جراكن لا تخص المنتجات مخالفاً القانون وتم ضبط " 40 " جركن زيت سيارات مختلفة زنة الجركن 20 لتر بإجمالي 800 لتر زيوت سيارات و" 600 " جركن فارغ معد للتعبئة .

وأنهت الحملة أعمالها بضبط " 9 " قضايا إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات و" 6 " قضايا إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن ، و" 7 " قضايا عدم الإعلان عن الأسعار و" 6 " قضايا عدم حمل شهادة صحية و" 6 " قضايا عدم تقديم الإخطار الشهري عن كميات البوتوجاز تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.