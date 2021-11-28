صور.. فوز رغد محمد حامد بالميدالية الفضية في بطولة كأس مصر للجمباز الأيروبيك

بنى سويف هانى فتحى

فازت اللاعبة رغد محمد حامد عبد الحليم بنت محافظة بنى سويف بالمركز الثانى والميدالية الفضية في بطولة كأس مصر للجمباز الأيروبيك تحت سن 9سنوات آنسات فردى.

وقال الكابتن محمود عويس المدير الفني للفريق ان اللاعبة رغد محمد حامد عبد الحليم بنت محافظة بنى سويف فازت بالمركز الثانى والميدالية الفضية في بطولة كأس مصر للجمباز تحت سن 9سنوات أنسات فردى، ضمن فعاليات بطولة الجمهورية (كأس مصر) للأيروبيك موسم 2021-2022 والمقامة بصالة الشباب والرياضة بالسادس من أكتوبر.

أقيمت بطول كأس مصر لجمباز الأيروبيك موسم 2021 / 2022 تحت فردي آنسات في الفترة من 17 حتى 27 نوفمبر وذلك تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ، حيث تأتي البطولة في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري للجمباز بالاهتمام بإعداد النشأ للمشاركة في البطولات المحلية والدولية وذلك بتنظيم البطولات المحلية بشكل دوري.

وأعلن اتحاد الجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين، اجراء انتخابات الاتحاد المقرر إقامتها يوم 7 ديسمبر المقبل، بمقر مبنى الاتحادات في هيئة استاد القاهرة الدولي ، وتضم الجمعية العمومية لاتحاد الجمباز 20 هيثة لها حق الحضور والتصويت في الانتخابات المقبلة.



اللاعبة رغدة محمد



رغد محمد حامد



فوز رغد بالميدالية الفضية